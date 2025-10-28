Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и «Лесное».

Принимает поединок «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Поединок начался в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Чернигов – Лесное – 0:0 (обновляется)

Гол: