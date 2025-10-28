Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины
28 октября 2025, 12:05 | Обновлено 28 октября 2025, 12:06
45
0

Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

ФК Лесное

28 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и «Лесное».

Принимает поединок «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Поединок начался в 12:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины по футболу. 1/8 финала

Чернигов – Лесное – 0:0 (обновляется)

Гол:

Чернигов Кубок Украины по футболу Лесное видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
