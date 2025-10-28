Кубок Украины28 октября 2025, 12:05 | Обновлено 28 октября 2025, 12:06
45
0
Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
28 октября 2025, 12:05 | Обновлено 28 октября 2025, 12:06
45
0
28 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и «Лесное».
Принимает поединок «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Поединок начался в 12:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины по футболу. 1/8 финала
Чернигов – Лесное – 0:0 (обновляется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 октября 2025, 07:07 8
Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»
Футбол | 27 октября 2025, 14:58 4
Игор Тудор больше не является коучем «Ювентуса»
Футбол | 28.10.2025, 04:43
Футбол | 28.10.2025, 11:25
Бокс | 28.10.2025, 09:25
Комментарии 0
Популярные новости
26.10.2025, 19:57 131
26.10.2025, 08:55 23
27.10.2025, 07:59 8
27.10.2025, 06:32 15
26.10.2025, 11:09 4
26.10.2025, 16:33 7
26.10.2025, 23:40 1
26.10.2025, 15:34 2