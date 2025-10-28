Лунин получит шанс от Хаби Алонсо в чемпионате Испании. Но есть проблема

В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Валенсия». Команды встретятся на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

За несколько дней до этого противостояния главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо решил предоставить место в основном составе голкиперу сборной Украины Андрею Лунину.

Наставник «Реала» планирует предоставить нынешнему первому номеру Тибо Куртуа отдых из-за насыщенного графика, но с этимм могут возникнуть определенные пробелмы.

Дело в том, что в предыдущем поединке против «Барселоны» (2:1) Лунин получил красную карточку из-за конфликта с игроками соперника, хотя сам украинец весь матч провел на скамейке запасных.

Алонсо попросил мадридский клуб сделать все возможное, чтобы обжаловать удаление украинского футболиста, который необходим тренеру в Ла Лиге. «Реал» уверен, что арбитр ошибся, когда предупредил Лунина, поэтому не согласен с решением рефери.