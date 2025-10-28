С Рыбалкой и Гармашем. Известны составы на матч Чернигов – Лесное

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Чернигов» и «Лесное».

Встречу примет «Олимпийский учебно-спортивный центр» в Чернигове. Начало поединка запланировано 12:00 по киевскому времени.

В предыдущих двух раундах «Чернигов» одолел киевский «Атлет» (1:0) и криворожский «Кривбасс» (3:0). «Лесное» же на пути к 1/8 финала победило «Чайку» и «Олимпию» Савинцы.

Стартовые составы на матч Чернигов – Лесное: