Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Локомотив Киев – Нива Винница. 1/8 финала Кубка. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Локомотив Киев
28.10.2025 14:30 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
28 октября 2025, 10:19 | Обновлено 28 октября 2025, 10:21
8
0

Локомотив Киев – Нива Винница. 1/8 финала Кубка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 28 октября в 14:30 матч Кубка Украины

28 октября 2025, 10:19 | Обновлено 28 октября 2025, 10:21
8
0
Локомотив Киев – Нива Винница. 1/8 финала Кубка. Смотреть онлайн LIVE
ФК Нива Винница

28 октября в 14:30 состоится матч 1/16 финала Кубка Украины.

Киевский «Локомотив» играет дома против «Нивы» из Винницы. Игра пройдет на стадионе УТК им. Банникова в Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах.

Киевский «Локомотив» в Кубке выиграл у двух команд УПЛ – Колос Ковалевка (2:2, пен. 4:2) и Верес Ровно (1:0).

Винницкая «Нива» в 1/32 финала Нива прошла команду ЮКСА Тарасовка после техпоражения для соперников, а затем разгромила клуб Горняк-Спорт (7:0).

Победитель матча выйдет в 1/4 финала Кубка Украины, жеребьевка этой стадии пройдет позже.

Локомотив Киев – Нива Винница. 1/8 финала Кубка. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Локомотив – Нива В. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
Буковина – Нива Т. Прогноз и анонс матча Кубка Украины
Локомотив Киев Нива Винница Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
