Флик обратится с требованием к Лапорте после катастрофы в Эль Класико

Поражение от «Реала» заставило тренера «Барселоны» Ханси Флика серьезно задуматься о состоянии команды. Из-за дисквалификации немец наблюдал за Эль Класико с трибун и увидел проблему команды.

После завершения матча наставник «келес» выступил с требованием к руководству клуба.

«Нам нужны два защитника – два центрбека или центральный и фланговый», – сказал Флик.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.