Испания
29 октября 2025, 00:02
Флик обратится с требованием к Лапорте после катастрофы в Эль Класико

Тренер хочет усилений состава

Флик обратится с требованием к Лапорте после катастрофы в Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Поражение от «Реала» заставило тренера «Барселоны» Ханси Флика серьезно задуматься о состоянии команды. Из-за дисквалификации немец наблюдал за Эль Класико с трибун и увидел проблему команды.

После завершения матча наставник «келес» выступил с требованием к руководству клуба.

«Нам нужны два защитника – два центрбека или центральный и фланговый», – сказал Флик.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
