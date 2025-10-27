Распаковка Маткивского. Как львовским футболом управляют дилетанты

В новогодний вечер украинский футбол всколыхнула неожиданная новость – львовские клубы решили «объединить усилия». От этого объединения львовские фанаты ожидали фурора, заявляя, что Карпаты станут реальной силой в украинском футболе.

Последнее львовское дерби показало, что Карпаты не могут обыграть Рух, который сами и обескровили: нервы Лупашка, вызвавшие драку и стычка Бабогла с фанатами – все чем запомнились «львы» в дерби. Итак, заявления о еврокубковых амбициях и «вода» Лупашко о «стильном футболе» – только слова. Давайте разбираться, почему львовский болельщик только проиграл от «объединения усилий»… А кто выиграл? А начнем мы со странного увольнения Маркевича…

Распаковка Матковского

Вспомним, как все начиналось: Сначала был Мирон Маркевич — человек, у которого было видение и авторитет. Именно он отстранил Тлумака от команды и исполнение своих обязанностей. Но дальше началась совсем другая история. Когда Карпаты во главе с Маркевичем досрочно обеспечили себе прописку в УПЛ Тлумак, сокооперировавшись с Русолом, привели в клуб Лупашака возглавить юношескую команду. С этого момента вопрос был только во времени – сколько понадобится Русолу, чтобы полностью захватить всю власть в клубе. И он сделал это шаг за шагом: сначала «сплавил» Маркевича, а потом и самого Тлумака.

Владелец Карпат - инвестор, который искренне хотел и хочет возродить клуб с большой историей. Он продолжает финансировать проект с благими намерениями, ведь бюджет «львов» входит в топ-5 самых больших в Украине. Но, к сожалению, это типичная проблема украинского футбола: владельцы доверяют свои клубы людям типа Русола, которые заводят в структуру «своих» (в этом случае – это Pass), создают собственную систему — и понемногу «разводят» инвестора на деньги. И это мы еще не вспомнили о господине Авдыше… Наверное, и не стоит!

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Дилетант дурит дилетанта

И все бы ничего, если бы история «Карпат» завершалась только системой Pass. Но на арену вышел быстро понявший игрок: владелец клуба не слишком разбирается в футбольных процессах. И Козловский решил «помочь» – конечно, из-за своей огромной любви к деньгам. А у проекта действительно был потенциал. «Карпаты» могли стать топовым клубом, объединяющим ресурсы львовского футбола, соберется вокруг общей идеи – и будет бороться за самые высокие места в Украине.

Но вместо объединения – мы получили развал сразу двух клубов. В сезоне 23/24 «Рух» финишировал шестым — всего за одно очко в еврокубковую зону, играя молодыми львовскими питомцами. Разве это не мечта для каждого, львовянина?

Иметь команду, где играют львовяне за львовский клуб, и при этом борются за самые высокие места. Но нет. Господа Русол, Корниенко и Лупашко решили, что выгоднее привозить латиноамериканских футболистов, чтобы заработать деньги. Ведь лучше «развивать» Бруниньо, Жана Педросо, Пауло Витора или Игоря Невеса, чем воспитывать собственных ребят из Львова.

Разговор футболиста Бабогло с фанатами «Карпат» лишь подтвердил это: игроки не понимают, какое значение Карпаты имеют для львовских болельщиков. А результат говорит сам за себя: после 10 туров «Карпаты» и «Рух» на двоих имеют всего 19 очков. И вместо двух сильных команд мы видим – 10 и 15-е места. Вместо качественного львовского проекта – развал двух клубов. Вместо профессионального подхода – владельцы-дилетанты. И вместо футбольной гордости – очередной болезненный урок для заслуживающего большего города.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Проактивный, контролируемый хаос: Карпаты – это не Ингулец

Владислав Лупашко – своеобразный тренер. В этом сезоне очень быстро стало понятно, какие медиа принадлежат к системе Pass – достаточно лишь послушать, как горячо они защищают тренера, после каждого неудачного матча пытающегося убедить всех, что его команда играет в проактивный, современный, комбинационный футбол. Проблема в том, что Лупашко, похоже, не понял одного: Карпаты – это не Ингулец.

Здесь нельзя просто красиво говорить – здесь нужно доказывать все действиями. Также не понял этого и его помощник, Ермаков, который после вчерашнего матча позволил себе грубые высказывания в адрес болельщиков львовского клуба. После этого – и перед фанами, и, по нашим данным, внутри команды – Лупашко и его штаб полностью дискредитировали себя. Никто не понял, почему главный тренер не зашел в раздевалку после поражения от «Эпицентра».

Никто не понимает, в чем состоит «идея», которую он пытается донести игрокам на часовых теориях, где говорит о «современном, европейском, экстраординарном футболе». Ведь если судить по тому, что мы увидели во вчерашнем матче между двумя «мощными» львовскими командами – единственным моментом, который действительно был интересен, стала потасовка футболистов в конце игры.

Кто лучше использует синергию львовского футбола? Подумайте…

А теперь посмотрим. Тренер, который годами работал в структуре львовских «Карпат», выиграл два чемпионата Украины U19 с львовскими футболистами, дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов, пройдя миланский «Интер» и уступив «Милану» лишь за пять минут до финального свистка, открыл дорогу молодым футболистам, как Слюбик, уже имеющий более 50 матчей в УПЛ в своем юном возрасте.

Тренер, которому не хватило всего одного очка в еврокубковую зону, и все это – без колоссальных расходов на латиноамериканских футболистов. Но, по мнению Матковского и Козловского, такой тренер оказывается ненужен львовскому футболу.

И теперь один из сильнейших львовских тренеров за последние 20 лет, который мог создать настоящую львовскую, боеспособную команду, развивает клуб из другого региона – именно он теперь выводит его в элиту украинского футбола.

ФК Рух. Конфликт Слюбыка и Лупашко

Смех – это связь, которая нас всех держит вместе

Полтора сезона хватило владельцам «Карпат» и «Рух» вместе с их руководством, чтобы над ними смеялась вся футбольная Украина. Вместо того чтобы создать качественный, современный проект, который с гордостью представлял бы Львовщину – один из немногих настоящих футбольных регионов страны, мы получили потрепанную, бесстратегическую и бессодержательную историю, в которой страдают львовяне и украинский футбол в целом.

Хочется верить, что президент «Карпат» Маткивский сделает правильные выводы, внесет кардинальные изменения и снова спасет клуб с огромной историей и именем. Но чтобы это произошло – нужно очистить «Карпаты» от людей, которые беззастенчиво разворовывают клуб, прикрываясь громкими словами о развитии. А пока имеем «еврокубковую» силу, барахтающуюся на дне нынешней УПЛ