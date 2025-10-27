Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня

Житомирское «Полесье» планирует выйти на трансферный рынок, чтобы подписать двоих футболистов для главного тренера Руслана Ротаня. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Представитель Украинской Премьер-лиги намерен подписать центрального защитника и форварда, чтобы бороться за самые высокие места. Наставник «волков» заинтересован в игроке, который составит конкуренцию в линии обороны. Приоритетом считается футболист с сильной левой ногой.

По информации источника, житомирской команде также необходим центральный нападающий, который сможет усилить атакующий потециал. На данный момент в составе «Полесья» находятся два форварда.

Александр Филиппов провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Николая Гайдучика – шесть забитых мячей за 17 сыгранных поединков.