27 октября 2025, 13:05 | Обновлено 27 октября 2025, 13:08
Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня

Житомирский клуб планирует подписать центрального защитника и форварда

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» планирует выйти на трансферный рынок, чтобы подписать двоих футболистов для главного тренера Руслана Ротаня. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Представитель Украинской Премьер-лиги намерен подписать центрального защитника и форварда, чтобы бороться за самые высокие места. Наставник «волков» заинтересован в игроке, который составит конкуренцию в линии обороны. Приоритетом считается футболист с сильной левой ногой.

По информации источника, житомирской команде также необходим центральный нападающий, который сможет усилить атакующий потециал. На данный момент в составе «Полесья» находятся два форварда.

Александр Филиппов провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В активе Николая Гайдучика – шесть забитых мячей за 17 сыгранных поединков.

