«Он был незаметен». Маркевич высказался о игре Ямаля в матче с Реалом

Украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в игре с «Реалом», в которой «сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 1:2:

– Но и в составе «Барселоны» есть звезда – Ямаль, который, прежде всего, отличается креативностью.

– Он был незаметен. Об этом позаботились мадридцы, которые опекали его очень плотно. В конце концов, и партнеры мало делали, чтобы Ямаль чаще брал игру на себя.

Все же я склоняюсь к тому, что еще одной из причин спада в игре «Барселоны» является какая-то непонятная атмосфера в команде. Вот хотя бы такой пример. Каким бы талантливым ни был Ямаль, но он не имеет права диктовать тренеру, кого ставить в стартовый состав, а президенту клуба – от чьих услуг следует отказаться. Нечто подобное в «Барселоне» в свое время позволял себе Неймар, и это приводило к конфликтам. Это, убежден, негативно влияет на микроклимат в команде.

А «Реал» следует поздравить с заслуженной победой и зрелищной игрой.