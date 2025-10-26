Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он был незаметен». Маркевич высказался о игре Ямаля в матче с Реалом
Испания
26 октября 2025, 23:59 | Обновлено 27 октября 2025, 00:01
Мадридский гранд добыл победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру вингера «Барселоны» Ламина Ямаля в игре с «Реалом», в которой «сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 1:2:

– Но и в составе «Барселоны» есть звезда – Ямаль, который, прежде всего, отличается креативностью.

– Он был незаметен. Об этом позаботились мадридцы, которые опекали его очень плотно. В конце концов, и партнеры мало делали, чтобы Ямаль чаще брал игру на себя.

Все же я склоняюсь к тому, что еще одной из причин спада в игре «Барселоны» является какая-то непонятная атмосфера в команде. Вот хотя бы такой пример. Каким бы талантливым ни был Ямаль, но он не имеет права диктовать тренеру, кого ставить в стартовый состав, а президенту клуба – от чьих услуг следует отказаться. Нечто подобное в «Барселоне» в свое время позволял себе Неймар, и это приводило к конфликтам. Это, убежден, негативно влияет на микроклимат в команде.

А «Реал» следует поздравить с заслуженной победой и зрелищной игрой.

Барселона Мирон Маркевич чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ламин Ямаль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
