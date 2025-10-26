Стало известно, что Винисиус сказал Ямалю перед стычкой в ​​Эль-Классико

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор попытался проучить игрока «Барселоны» Ламина Ямаля после победы в первом Эль-Классико сезона (2:1).

Винисиус, как и вся мадридская команда, с раздражением обратился к Ламину из-за его громких и оскорбительных слов о «Реале» перед матчем.

Перед стычкой, которая произошла после поединка, указал Ямалю на его длинный язык, а во время поединка бразилец сказал о сером выступлении испанца в Эль-Классико.

Ты много говоришь, много говоришь. Ты всегда говоришь вне поля, всегда вне поля», – крикнул Винисиус.

«Сегодня ты только отдавал передачи назад», – подчеркнул бразилец во время игры.