Стало известно, что Винисиус сказал Ямалю перед стычкой в Эль-Классико
Бразилец высмеял слабый перформанс Ламина
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор попытался проучить игрока «Барселоны» Ламина Ямаля после победы в первом Эль-Классико сезона (2:1).
Винисиус, как и вся мадридская команда, с раздражением обратился к Ламину из-за его громких и оскорбительных слов о «Реале» перед матчем.
Перед стычкой, которая произошла после поединка, указал Ямалю на его длинный язык, а во время поединка бразилец сказал о сером выступлении испанца в Эль-Классико.
Ты много говоришь, много говоришь. Ты всегда говоришь вне поля, всегда вне поля», – крикнул Винисиус.
Интересно, что во время поединка бразилец сказал Ямалю об его сером выступлении в Эль-Классико.
«Сегодня ты только отдавал передачи назад», – подчеркнул бразилец во время игры.
