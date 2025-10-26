Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча десятого тура Ла Лиги 2025/26
26 октября проходит матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.
Ла Лига 2025/26. 10-й тур, 26 октября
Реал Мадрид – Барселона – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Фермин Лопес, 38
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 22 мин.
ГОЛ! 1:1 Фермин, 38 мин.
ГОЛ! 2:1 Беллингем, 43 мин.
