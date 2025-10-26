Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
26 октября 2025, 19:11 | Обновлено 26 октября 2025, 19:17
478
0

Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча десятого тура Ла Лиги 2025/26

26 октября 2025, 19:11 | Обновлено 26 октября 2025, 19:17
478
0
Реал Мадрид – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября проходит матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 10-й тур, 26 октября

Реал Мадрид – Барселона – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Мбаппе, 22, Беллингем, 43 – Фермин Лопес, 38

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 22 мин.

ГОЛ! 1:1 Фермин, 38 мин.

ГОЛ! 2:1 Беллингем, 43 мин.

По теме:
ФОТО. Конфликт: Винисиус взбесился на Алонсо и не пожал руку после замены
ВИДЕО. Ярмоленко забил 115-й гол в УПЛ. Отличный ассист от Кабаева, и 3:0
ВИДЕО. Как Мбаппе не реализовал пенальти в матче Реал – Барселона
Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Фермин Лопес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 октября 2025, 12:35 26
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Генеральная репетиция перед «классической» неделей

Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 26 октября 2025, 18:46 0
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча состоится 26 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Футбол | 26.10.2025, 09:12
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26.10.2025, 02:31
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Футбол | 26.10.2025, 05:17
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 10
Бокс
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем