Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 15:51 | Обновлено 26 октября 2025, 15:55
Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 октября проходит матч 10-го тура УПЛ

Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

26 октября в 15:30 стартовал поединок между «Шахтером» и «Кудровкой» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.

Первая встреча команд в истории проходит на «Арене-Львов». Главный судья – Роман Блавацкий.

Перед матчем «Шахтер» занимал четвертую строчку (18 очков), «Кудровка» же находилась на 11-й позиции (11 баллов).

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 26 октября

«Шахтер» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)

Голы: Элиас, 6

ГОЛ! 1:0, Элиас, 6 мин

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Шахтер - Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
