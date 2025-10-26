Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 октября в 15:30 стартовал поединок между «Шахтером» и «Кудровкой» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.

Первая встреча команд в истории проходит на «Арене-Львов». Главный судья – Роман Блавацкий.

Перед матчем «Шахтер» занимал четвертую строчку (18 очков), «Кудровка» же находилась на 11-й позиции (11 баллов).

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 26 октября

«Шахтер» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)

Голы: Элиас, 6

ГОЛ! 1:0, Элиас, 6 мин