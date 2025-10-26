Украина. Премьер лига26 октября 2025, 15:51 | Обновлено 26 октября 2025, 15:55
Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
26 октября проходит матч 10-го тура УПЛ
26 октября в 15:30 стартовал поединок между «Шахтером» и «Кудровкой» в десятом туре Украинской Премьер-лиги.
Первая встреча команд в истории проходит на «Арене-Львов». Главный судья – Роман Блавацкий.
Перед матчем «Шахтер» занимал четвертую строчку (18 очков), «Кудровка» же находилась на 11-й позиции (11 баллов).
УПЛ-2025/26. 10-й тур, 26 октября
«Шахтер» – «Кудровка» – 1:0 (обновляется)
Голы: Элиас, 6
ГОЛ! 1:0, Элиас, 6 мин
