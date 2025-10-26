Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Решения Гасперини. Известно, выйдет ли Довбик в старте Ромы на матч Серии А
Италия
26 октября 2025, 15:35 | Обновлено 26 октября 2025, 15:37
Решения Гасперини. Известно, выйдет ли Довбик в старте Ромы на матч Серии А

Тренер решил оставить Артема в запасе на матч с «Сассуоло»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26 октября римская «Рома» проведет матч против «Сассуоло» в восьмом туре итальянской Серии А.

Встреча состоится на «Мапей Стадиум – Читта дель Триколоре» в Реджо-Эмилии.

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на игру и решил оставить украинского нападающего Артема Довбика в запасе.

Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Сассуоло» – «Рома»

Сассуоло Рома Рим стартовые составы чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
