«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере
Криштиану в свои 40 лет продолжает регулярно забивать
40-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду достиг отметки в 950 голов в своей профессиональной карьере.
Нападающий внёс свой вклад в победу в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема».
Благодаря усилиям Роналду и Жоау Феликса «Аль-Наср» одержал победу со счетом 2:0 и продлил свою победную серию.
«Рад помочь команде победить и забить 950 голов! Всегда голоден до большего», – написал Криштиану.
Happy to help the team win and to hit 950 goals! 🙏🏽⚽️ Always hungry for more! 💪🏽 pic.twitter.com/2DxNA0XVTp— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2025
