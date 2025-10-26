«Голоден до большего». Роналду прокомментировал 950-й гол в карьере

40-летний португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду достиг отметки в 950 голов в своей профессиональной карьере.

Нападающий внёс свой вклад в победу в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема».

Благодаря усилиям Роналду и Жоау Феликса «Аль-Наср» одержал победу со счетом 2:0 и продлил свою победную серию.

«Рад помочь команде победить и забить 950 голов! Всегда голоден до большего», – написал Криштиану.