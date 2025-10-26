Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Польские хулиганы побили российских в ожесточенной схватке 5vs5
26 октября 2025, 03:21
ВИДЕО. Польские хулиганы побили российских в ожесточенной схватке 5vs5

Польские хулиганы одержали уверенную победу

ВИДЕО. Польские хулиганы побили российских в ожесточенной схватке 5vs5
X. Польские хулиганы vs хулиганы из рф

В сети появилось видео, где российские и польские футбольные хулиганы устроили жестокую драку «пять на пять».

Ролик опубликовала страница Football Fights – бой проходил по «организованным правилам» с рефери, но выглядел как настоящее ММА.

Обе страны известны своими фанатскими группировками. В Польше хулиганство регулярно сопровождает матчи: в 2023 году после игры «Астон Виллы» с «Легией» пострадали четыре полицейских, 46 фанатов арестованы, а клуб получил штраф €100 000 и бан от УЕФА.

Российские фанаты тоже имеют громкую репутацию – на Евро-2016 в Марселе они ранили более 100 английских болельщиков, двое оказались в коме.

Теперь поляки и россияне снова «сошлись» – но уже в организованной драке. На видео видно, как участники бьют, валят друг друга на землю и сражаются командами. Несмотря на ожесточенную борьбу, польская пятерка вышла победителем.

видео
Максим Лапченко
