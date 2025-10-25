Первый гол Варди: известный нападающий отобрал очки в Аталанты

25 октября в восьмом туре Серии А состоялся матч между клубами «Кремонезе» и «Аталантой».

На арене «Stadio Giovanni Zini» в Кремоне была зафиксирована ничья — 1:1.

За «Кремонезе» первым отметился известный нападающий Джейми Варди, который перешёл в клуб летом 2025 года после долгих лет, проведённых в «Лестере».

Гостям удалось ответить лишь одним голом, но спасти матч и избежать потери очков они так и не смогли.

Серия А. 8-й тур, 25 октября

«Кремонезе» – «Аталанта» – 1:1

Голы: Варди, 78 – Брешанини, 84

«Удинезе» – «Лечче» – 3:2

Голы: Карлстрем, 16, Дэвис, 37, Букса, 89 – Бериша, 59, Ндри, 90+6

«Парма» – «Комо» – 0:0