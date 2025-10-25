Первый гол Варди: известный нападающий отобрал очки в Аталанты
«Богиня» успела отыграть всего один мяч, но для победы времени не хватило
25 октября в восьмом туре Серии А состоялся матч между клубами «Кремонезе» и «Аталантой».
На арене «Stadio Giovanni Zini» в Кремоне была зафиксирована ничья — 1:1.
За «Кремонезе» первым отметился известный нападающий Джейми Варди, который перешёл в клуб летом 2025 года после долгих лет, проведённых в «Лестере».
Гостям удалось ответить лишь одним голом, но спасти матч и избежать потери очков они так и не смогли.
Серия А. 8-й тур, 25 октября
«Кремонезе» – «Аталанта» – 1:1
Голы: Варди, 78 – Брешанини, 84
«Удинезе» – «Лечче» – 3:2
Голы: Карлстрем, 16, Дэвис, 37, Букса, 89 – Бериша, 59, Ндри, 90+6
«Парма» – «Комо» – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о сложной ситуации во время войны
Дерек уверен, что Уордли одолеет Паркера