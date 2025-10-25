Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 18:07 | Обновлено 25 октября 2025, 18:08
Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 октября проходит матч 10-го тура УПЛ

Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

25 октября в 18:00 стартовал поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Оболонь» и «Полесье».

Местом проведения встречи стал стадион «Оболонь-Арена» в Киеве. Главным арбитром матча назначен Игорь Пасхал.

Перед игровым днем «Полесье» находилось на пятом месте (19 очков), а «Оболонь» – на девятом (13 баллов).

УПЛ-2025/26. 10-й тур, 25 октября

«Оболонь» – «Полесье» – 0:0 (обновляется)

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
