38
0
Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
25 октября проходит матч 10-го тура УПЛ
25 октября в 18:00 стартовал поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Оболонь» и «Полесье».
Местом проведения встречи стал стадион «Оболонь-Арена» в Киеве. Главным арбитром матча назначен Игорь Пасхал.
Перед игровым днем «Полесье» находилось на пятом месте (19 очков), а «Оболонь» – на девятом (13 баллов).
УПЛ-2025/26. 10-й тур, 25 октября
«Оболонь» – «Полесье» – 0:0 (обновляется)
