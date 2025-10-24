Лига наций24 октября 2025, 22:58 | Обновлено 24 октября 2025, 23:09
Забили 4 мяча, дубль Путьельяс. Определены финалисты женской Лиги наций
В решающем матче сыграют команды Германии и Испании
Определены финалисты женской Лиги наций по футболу.
Полуфинальные поединки состоялись вечером 24 октября.
Германия переиграла Францию (1:0), а Испания взял верх над Швецией (4:0).
Дубль оформили испанские футболистки Алексия Путельяс и Клаудия Пина.
В решающем матче сыграют Германия и Испания, а в игре за 3-е место встретятся Франция и Швеция.
Лига наций по футболу
1/2 финала, 24 октября
Германия – Франция – 1:0
Гол: Бюль, 79
Испания – Швеция – 4:0
Голы: Путельяс, 11, 35, Пина, 32, 90+4
