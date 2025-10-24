Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забили 4 мяча, дубль Путьельяс. Определены финалисты женской Лиги наций
Лига наций
24 октября 2025, 22:58 | Обновлено 24 октября 2025, 23:09
В решающем матче сыграют команды Германии и Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Определены финалисты женской Лиги наций по футболу.

Полуфинальные поединки состоялись вечером 24 октября.

Германия переиграла Францию (1:0), а Испания взял верх над Швецией (4:0).

Дубль оформили испанские футболистки Алексия Путельяс и Клаудия Пина.

В решающем матче сыграют Германия и Испания, а в игре за 3-е место встретятся Франция и Швеция.

Лига наций по футболу

1/2 финала, 24 октября

Германия – Франция – 1:0

Гол: Бюль, 79

Испания – Швеция – 4:0

Голы: Путельяс, 11, 35, Пина, 32, 90+4

Инфографика

Алексия Путельяс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
