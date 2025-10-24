Федорчук раскритиковал Матвиенка за матч с Легией
Олег Викторович не понял пассивности Николая на поле
Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике игрока «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, за его игру в матче Лиги конференций с «Легией» (1:2).
«В первых матчах сезона мне показалось, что Матвиенко переживает ренессанс, однако в этой игре он не был таким агрессивным на мяч, как тогда. С первых минут он находился в тени, его было трудно заметить в организации игры.
Матвиенко играл так, будто он не капитан «Шахтера» и сборной Украины, а просто рядовой футболист. Было заметно, что молодые игроки «горняков» нервничали, поэтому в такой ситуации опытный Матвиенко должен был повести команду за собой, но этого не произошло».
После поражения от «Легии» «Шахтер» опустился на 17-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея в активе 3 набранных очка.
Следующий матч «горняки» проведут 26 октября во Львове, где в рамках 10-го тура УПЛ примут «Кудровку».
