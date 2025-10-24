Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
24 октября 2025, 21:59 | Обновлено 24 октября 2025, 22:00
Федорчук раскритиковал Матвиенка за матч с Легией

Олег Викторович не понял пассивности Николая на поле

Федорчук раскритиковал Матвиенка за матч с Легией
ФК Шахтер. Николай Матвиєнко

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике игрока «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, за его игру в матче Лиги конференций с «Легией» (1:2).

«В первых матчах сезона мне показалось, что Матвиенко переживает ренессанс, однако в этой игре он не был таким агрессивным на мяч, как тогда. С первых минут он находился в тени, его было трудно заметить в организации игры.

Матвиенко играл так, будто он не капитан «Шахтера» и сборной Украины, а просто рядовой футболист. Было заметно, что молодые игроки «горняков» нервничали, поэтому в такой ситуации опытный Матвиенко должен был повести команду за собой, но этого не произошло».

После поражения от «Легии» «Шахтер» опустился на 17-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея в активе 3 набранных очка.

Следующий матч «горняки» проведут 26 октября во Львове, где в рамках 10-го тура УПЛ примут «Кудровку».

Изаки о матче с Легией: «Считаю, от этого было невозможно защититься»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Эксперт: «Какая-то логика в действиях Турана есть, но какая она?»
Иван Чирко
