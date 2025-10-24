Федорчук раскритиковал Матвиенка за матч с Легией

Известный украинский тренер Олег Федорчук подверг критике игрока «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, за его игру в матче Лиги конференций с «Легией» (1:2).

«В первых матчах сезона мне показалось, что Матвиенко переживает ренессанс, однако в этой игре он не был таким агрессивным на мяч, как тогда. С первых минут он находился в тени, его было трудно заметить в организации игры.

Матвиенко играл так, будто он не капитан «Шахтера» и сборной Украины, а просто рядовой футболист. Было заметно, что молодые игроки «горняков» нервничали, поэтому в такой ситуации опытный Матвиенко должен был повести команду за собой, но этого не произошло».