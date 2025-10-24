Украина. Премьер лига24 октября 2025, 18:05 | Обновлено 24 октября 2025, 18:42
Верес – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча УПЛ
В 18:00 начался матч чемпионата Украины между Вересом и Зарей.
Верес по итогам девяти матчей набрал девять очков и расположился на 12-й позиции в таблице УПЛ. У Зари 12 пунктов и 9-е место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 13-й тур
Верес – Заря 0:0
