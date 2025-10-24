Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Премьер-лига
Верес
24.10.2025 18:00 – 63 0 : 0
Заря
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 18:05 | Обновлено 24 октября 2025, 18:42
Верес – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча УПЛ

ФК Заря

В 18:00 начался матч чемпионата Украины между Вересом и Зарей.

Верес по итогам девяти матчей набрал девять очков и расположился на 12-й позиции в таблице УПЛ. У Зари 12 пунктов и 9-е место.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 13-й тур

Верес – Заря 0:0

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
