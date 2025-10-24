В 18:00 начался матч чемпионата Украины между Вересом и Зарей.

Верес по итогам девяти матчей набрал девять очков и расположился на 12-й позиции в таблице УПЛ. У Зари 12 пунктов и 9-е место.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Киевстар ТБ и других.

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 13-й тур

Верес – Заря 0:0