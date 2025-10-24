Юбилей для Динамо оказался провальным
Украинцы провели 50-й матч с турками в еврокубках
Поединок «Динамо» с «Самсунспором» (0:3) стал 50-м в еврокубковых баталиях украинских и турецких клубов. 26 раз наши команды встречались с турками в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Лиге конференций, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. 28 матчей провело с коллективами из Турции «Динамо», 11 – «Шахтер», 5 – «Металлист», по 2 – «Днепр», «Заря» и «Карпаты».
В 50 играх украинцы в общей сложности одержали 26 побед, 11 встреч завершили вничью, 13 проиграли, 84 мяча забили, 44 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Турции в еврокубках
|
Матч
|
Дата
|
Ран
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
05.03.1975
|
КК
|
1/4
|
Динамо
|
Бурсаспор
|
1:0 (г)
|
10-й
|
28.11.2002
|
КУ
|
1/16
|
Динамо
|
Бешикташ
|
1:3 (г)
|
20-й
|
10.12.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Фенербахче
|
1:0 (д)
|
30-й
|
27.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Трабзонспор
|
1:3 (г)
|
40-й
|
06.12.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бешикташ
|
6:0 (д)
|
50-й
|
23.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Динамо
|
Самсунспор
|
0:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.
