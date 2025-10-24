Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юбилей для Динамо оказался провальным
Лига конференций
24 октября 2025, 13:52 | Обновлено 24 октября 2025, 13:55
94
0

Юбилей для Динамо оказался провальным

Украинцы провели 50-й матч с турками в еврокубках

24 октября 2025, 13:52 | Обновлено 24 октября 2025, 13:55
94
0
Юбилей для Динамо оказался провальным
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок «Динамо» с «Самсунспором» (0:3) стал 50-м в еврокубковых баталиях украинских и турецких клубов. 26 раз наши команды встречались с турками в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Лиге конференций, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. 28 матчей провело с коллективами из Турции «Динамо», 11 – «Шахтер», 5 – «Металлист», по 2 – «Днепр», «Заря» и «Карпаты».

В 50 играх украинцы в общей сложности одержали 26 побед, 11 встреч завершили вничью, 13 проиграли, 84 мяча забили, 44 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Турции в еврокубках

Матч

Дата

Ран

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

05.03.1975

КК

1/4

Динамо

Бурсаспор

1:0 (г)

10-й

28.11.2002

КУ

1/16

Динамо

Бешикташ

1:3 (г)

20-й

10.12.2008

ЛЧ

ГТ

Динамо

Фенербахче

1:0 (д)

30-й

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Трабзонспор

1:3 (г)

40-й

06.12.2016

ЛЧ

ГТ

Динамо

Бешикташ

6:0 (д)

50-й

23.10.2025

ЛК

ОТ

Динамо

Самсунспор

0:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.

По теме:
Заховайло отреагировал на фиаско Динамо: «Все, что нужно знать»
Тренер Самсунспора: «Мы дали Динамо один шанс, но они его не использовали»
Экс-полузащитник Динамо сказал, когда может произойти смена Шовковского
цифры и факты Лига конференций Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23 октября 2025, 18:36 3
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Аргентинец подписал новое соглашение с «Интер Майами»

ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
Футбол | 23 октября 2025, 20:21 0
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»
ЛЕОНЕНКО: «Привет Матвиенко и Бондарю. Таких тренеров увольнять надо»

Бывший игрок сборной Украины оценил игру и результаты киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера»

Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Футбол | 24.10.2025, 07:41
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Футбол | 24.10.2025, 14:24
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Алиев впервые отреагировал на конфликт Шовковского и Ярмоленко в Динамо
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Футбол | 24.10.2025, 10:03
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Источник из ПСЖ: «Забарный вызывает некоторую обеспокоенность в клубе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 11
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такого игрока нужно убирать из Динамо»
22.10.2025, 14:07 4
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
КРАСЮК – о соперниках Усика: «Нищебродов покормит и засветит по ТВ»
22.10.2025, 15:32 7
Бокс
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем