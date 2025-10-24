Юбилей для Динамо оказался провальным

Поединок «Динамо» с «Самсунспором» (0:3) стал 50-м в еврокубковых баталиях украинских и турецких клубов. 26 раз наши команды встречались с турками в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 – в Лиге конференций, 2 – в Кубке кубков и 1 – в Кубке Интертото. 28 матчей провело с коллективами из Турции «Динамо», 11 – «Шахтер», 5 – «Металлист», по 2 – «Днепр», «Заря» и «Карпаты».

В 50 играх украинцы в общей сложности одержали 26 побед, 11 встреч завершили вничью, 13 проиграли, 84 мяча забили, 44 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи украинских клубов с командами из Турции в еврокубках

Матч Дата Ран Стадия Клуб Соперник Счет 1-й 05.03.1975 КК 1/4 Динамо Бурсаспор 1:0 (г) 10-й 28.11.2002 КУ 1/16 Динамо Бешикташ 1:3 (г) 20-й 10.12.2008 ЛЧ ГТ Динамо Фенербахче 1:0 (д) 30-й 27.11.2014 ЛЕ ГТ Металлист Трабзонспор 1:3 (г) 40-й 06.12.2016 ЛЧ ГТ Динамо Бешикташ 6:0 (д) 50-й 23.10.2025 ЛК ОТ Динамо Самсунспор 0:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир.