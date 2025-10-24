Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо побаловала откровеными сниками
24 октября 2025, 03:30 | Обновлено 24 октября 2025, 03:35
Кристина Шацких показала свою красоту

Instagram. Кристина Шацких

Кристина Шацких, дочь легендарного форварда киевского «Динамо» Максима Шацких и невеста полузащитника команды Николая Шапаренко, опубликовала серию эффектных снимков в Instagram.

На фото девушка позирует в стильных образах, подчеркивая изящество и красоту своей фигуры.

Публикация сразу привлекла внимание пользователей соцсетей — под постом появилось множество комплиментов и сердечек.

Кристина активно делится моментами из своей жизни, путешествиями и светскими выходами, оставаясь одной из самых красивых подруг футболистов «Динамо».

