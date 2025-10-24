ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо побаловала откровеными сниками
Кристина Шацких показала свою красоту
Кристина Шацких, дочь легендарного форварда киевского «Динамо» Максима Шацких и невеста полузащитника команды Николая Шапаренко, опубликовала серию эффектных снимков в Instagram.
На фото девушка позирует в стильных образах, подчеркивая изящество и красоту своей фигуры.
Публикация сразу привлекла внимание пользователей соцсетей — под постом появилось множество комплиментов и сердечек.
Кристина активно делится моментами из своей жизни, путешествиями и светскими выходами, оставаясь одной из самых красивых подруг футболистов «Динамо».
