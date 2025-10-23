Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Лиге чемпионов установлен новый рекорд по голам
Лига чемпионов
23 октября 2025, 06:59 | Обновлено 23 октября 2025, 07:11
Команды в 3-м туре группового этапа суммарно забили 71 гол за 18 матчей

Getty Images/ Getty Images Ukraine

В самом престижном европейском клубном турнире – Лиге чемпионов – установлен рекорд по забитым мячам в одном туре.

В прошедшие вторник и среду команды в 3-м туре группового этапа суммарно забили 71 гол за 18 матчей.

Безусловно, самой результативной встречей тура стал матч между леверкузенским «Байером» и французским «ПСЖ», в котором было забито 9 мячей. Игра прошла во вторник, 21 октября, и завершилась со счетом 2:7 в пользу «парижан». Восемь мячей было забито в матче «ПСВ» и «Наполи» (6:2), 7 – во встрече каталонской «Барселоны» и греческого «Олимпиакоса» (6:1).

В среду мюнхенская «Бавария» забила 4 безответных гола «Брюгге», «Ливерпуль» на выезде раскатал «Айнтрахт» – 5:1, «Челси» дома уничтожил «Аякс» – 5:1.

Предыдущий рекорд составлял 67 голов. Он был установлен в 5-м туре в сезоне-2024/25.

Лига чемпионов Байер ПСЖ ПСВ Наполи Барселона Олимпиакос Пирей Бавария Брюгге Челси Аякс
Источник: УЕФА
