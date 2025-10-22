Реал Мадрид – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
В среду, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.
После двух туров «Реал» имеет в активе шесть очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.
Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.
Реал – Ювентус – 0:0 (обновляется)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья заработал два пенальти и получил удаление
Тренер высказался о поединке Лиги чемпионов