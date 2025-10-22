Реал Мадрид – Ювентус. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

После двух туров «Реал» имеет в активе шесть очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 22 октября.

Реал – Ювентус – 0:0 (обновляется)