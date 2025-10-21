Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:09 | Обновлено 21 октября 2025, 22:12
81
0

Ньюкасл – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

21 октября 2025, 22:09 | Обновлено 21 октября 2025, 22:12
81
0
Ньюкасл – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

21 октября в 22:00 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

«Ньюкасл» и «Бенфика» играют на «Сент-Джеймс Парк» в Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил в основной состав украинцев – кипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова.

Ньюкасл – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Холанд забил гол для Ман Сити в ворота Вильярреала
Копенгаген – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. ПСЖ огорчил Байер на седьмой минуте после точного удара Пачо
Ньюкасл Бенфика Жозе Моуриньо Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Футбол | 21 октября 2025, 10:12 119
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли

Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»

Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Футбол | 21 октября 2025, 17:26 46
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов

Николай Шапаренко может перебраться в Европу

Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Теннис | 21.10.2025, 18:34
Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Драматичные 2,5 часа. Снигур взяла сет, но отдала стартовый матч в Италии
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Футбол | 21.10.2025, 22:18
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21.10.2025, 00:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
Стало известно, сколько денег Шахтер предлагает Конопле
20.10.2025, 14:35 31
Футбол
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
20.10.2025, 10:10 37
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
20.10.2025, 06:23 19
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем