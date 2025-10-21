Лига чемпионов21 октября 2025, 22:09 | Обновлено 21 октября 2025, 22:12
Ньюкасл – Бенфика. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
21 октября в 22:00 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
«Ньюкасл» и «Бенфика» играют на «Сент-Джеймс Парк» в Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Португальский коуч Жозе Моуриньо поставил в основной состав украинцев – кипера Анатолия Трубина и хавбека Георгия Судакова.
