Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 22:03 |
Арсенал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Поединок проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После двух туров «Арсенал» с шестью очками расположился на пятом месте таблицы. «Атлетико» же за два матча удалось набрать всего три очка – команда Симеоне идет на десятой позиции.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 21 октября.

Арсенал – Атлетико – 0:0 (обновляется)

