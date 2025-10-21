Арсенал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 21 октября, проходит матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

Поединок проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После двух туров «Арсенал» с шестью очками расположился на пятом месте таблицы. «Атлетико» же за два матча удалось набрать всего три очка – команда Симеоне идет на десятой позиции.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур, 21 октября.

Арсенал – Атлетико – 0:0 (обновляется)