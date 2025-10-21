Барселона – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос» встретились в матче третьего тура Лиги чемпионов во вторник, 21 октября.

Команды вышли на поле стадиона «Estadi Olímpic» в 19:45 по киевскому времени. Главный арбитр поединка – Урс Шнайдер, который представляет Швейцарию.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных греческой команды. Футболист пропустил 14 матчей из-за травмы и вернулся на поле только 18 октября, когда сыграл 19 минут в чемпионате.

«Олимпиакос» разместился на 29-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе один балл. «Барселона» набрала три очка и занимает 16-е место.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Барселона – Олимпиакос – 0:0 (обновляется)

