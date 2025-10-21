Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
21 октября 2025, 19:43 | Обновлено 21 октября 2025, 19:58
644
0

Барселона – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Испанская и греческая команды встретились в матче третьего тура Лиги чемпионов

21 октября 2025, 19:43 | Обновлено 21 октября 2025, 19:58
644
0
Барселона – Олимпиакос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

Испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос» встретились в матче третьего тура Лиги чемпионов во вторник, 21 октября.

Команды вышли на поле стадиона «Estadi Olímpic» в 19:45 по киевскому времени. Главный арбитр поединка – Урс Шнайдер, который представляет Швейцарию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук остался на скамейке запасных греческой команды. Футболист пропустил 14 матчей из-за травмы и вернулся на поле только 18 октября, когда сыграл 19 минут в чемпионате.

«Олимпиакос» разместился на 29-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе один балл. «Барселона» набрала три очка и занимает 16-е место.

Лига чемпионов, 3-й тур. 21 октября

Барселона Олимпиакос 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
Сыграют ли Судаков и Трубин? Моуриньо определил стартовый состав Бенфики
ВИДЕО. Фермин Лопес сделал дубль для Барселоны в первом тайме
МОУРИНЬО: «Судаков будет расположен ближе к Павлидису»
Лига чемпионов Барселона Олимпиакос Пирей Роман Яремчук видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубы из Европы проявляют интерес к защитнику сборной Украины
Футбол | 21 октября 2025, 20:14 0
Клубы из Европы проявляют интерес к защитнику сборной Украины
Клубы из Европы проявляют интерес к защитнику сборной Украины

«Трабзонспор» считает 23-летнего Арсения Батагова одним из лидеров команды

ФОТО. Холанд купил суперкар за 250 тысяч. У игрока коллекция на 10+ млн
Футбол | 21 октября 2025, 15:45 5
ФОТО. Холанд купил суперкар за 250 тысяч. У игрока коллекция на 10+ млн
ФОТО. Холанд купил суперкар за 250 тысяч. У игрока коллекция на 10+ млн

Норвежец коллекционирует дорогие машины

Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Футбол | 21.10.2025, 08:39
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
Арда Туран обратился к Реброву после матчей сборной Украины
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Футбол | 21.10.2025, 00:59
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Бокс | 20.10.2025, 22:33
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Такого тренера нельзя увольнять»
21.10.2025, 07:04 2
Футбол
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
Стало известно, сколько у Усика осталось боев. Кардинально изменил планы
21.10.2025, 08:13 3
Бокс
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
Шахтер выступил с официальным заявлением о скандале вокруг Конопли
21.10.2025, 10:12 119
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем