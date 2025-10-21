Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шабанов отметил юбилей в поединке с Кудровкой
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 11:29 | Обновлено 21 октября 2025, 11:35
96
0

Шабанов отметил юбилей в поединке с Кудровкой

33-летний защитник харьковчан провел 250-й матч в украинской карьере

21 октября 2025, 11:29 | Обновлено 21 октября 2025, 11:35
96
0
Шабанов отметил юбилей в поединке с Кудровкой
ФК Металлист 1925. Артем Шабанов (в желтой форме в центре)

Поединок с «Кудровкой» (1:1) стал 250-м в украинской карьере 33-летнего защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова. 211 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 23 – в Кубке Украины, 14 – в еврокубках (3 – в Лиге чемпионов, 11 – в Лиге Европы) и 2 – за национальную сборную. На клубном уровне Артем 77 раз выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 30 – за «Александрию», 26 – за «Полесье», 19 – за «Олимпик», 15 – за каменскую «Сталь», 10 – за «Металлист 1925» и 2 – за «Арсенал».

На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» в УПЛ (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 11 лет 50 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Артема Шабанова

Сезон

Клуб Шабанова

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2013/14

Арсенал

2

-

-

-

2

Волынь

3

-

-

-

3

2014/15

Волынь

22

3

-

-

25

2015/16

Волынь

21

4

-

-

25

2016/17

Волынь

14

2

-

-

16

Сталь Км

13

2

-

-

15

2017/18

Олимпик

16

1

2

1

20

Динамо

8

1

1

-

10

2018/19

Динамо

17

1

4

-

22

2019/20

Динамо

26

4

5

1

36

2020/21

Динамо

1

-

1

-

2

2021/22

Динамо

6

1

1

-

8

2023/24

Полесье

24

2

-

-

26

2024/25

Александрия

29

1

-

-

30

2025/26

Металлист 1925

9

1

-

-

10

Итого

211

23

14

2

250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

цифры и факты Артем Шабанов Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
