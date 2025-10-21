Шабанов отметил юбилей в поединке с Кудровкой

Поединок с «Кудровкой» (1:1) стал 250-м в украинской карьере 33-летнего защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова. 211 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 23 – в Кубке Украины, 14 – в еврокубках (3 – в Лиге чемпионов, 11 – в Лиге Европы) и 2 – за национальную сборную. На клубном уровне Артем 77 раз выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 30 – за «Александрию», 26 – за «Полесье», 19 – за «Олимпик», 15 – за каменскую «Сталь», 10 – за «Металлист 1925» и 2 – за «Арсенал».

На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» в УПЛ (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 11 лет 50 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в украинской карьере Артема Шабанова

Сезон Клуб Шабанова ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2013/14 Арсенал 2 - - - 2 Волынь 3 - - - 3 2014/15 Волынь 22 3 - - 25 2015/16 Волынь 21 4 - - 25 2016/17 Волынь 14 2 - - 16 Сталь Км 13 2 - - 15 2017/18 Олимпик 16 1 2 1 20 Динамо 8 1 1 - 10 2018/19 Динамо 17 1 4 - 22 2019/20 Динамо 26 4 5 1 36 2020/21 Динамо 1 - 1 - 2 2021/22 Динамо 6 1 1 - 8 2023/24 Полесье 24 2 - - 26 2024/25 Александрия 29 1 - - 30 2025/26 Металлист 1925 9 1 - - 10 Итого 211 23 14 2 250

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.