Шабанов отметил юбилей в поединке с Кудровкой
33-летний защитник харьковчан провел 250-й матч в украинской карьере
Поединок с «Кудровкой» (1:1) стал 250-м в украинской карьере 33-летнего защитника «Металлиста 1925» Артема Шабанова. 211 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 23 – в Кубке Украины, 14 – в еврокубках (3 – в Лиге чемпионов, 11 – в Лиге Европы) и 2 – за национальную сборную. На клубном уровне Артем 77 раз выходил на поле за «Динамо», 69 – за «Волынь», 30 – за «Александрию», 26 – за «Полесье», 19 – за «Олимпик», 15 – за каменскую «Сталь», 10 – за «Металлист 1925» и 2 – за «Арсенал».
На высшем уровне Шабанов дебютировал 30 сентября 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Севастополем» в УПЛ (3:1), пройдя, таким образом, путь в «Клуб 250» за 11 лет 50 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в украинской карьере Артема Шабанова
|
Сезон
|
Клуб Шабанова
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2013/14
|
Арсенал
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
Волынь
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2014/15
|
Волынь
|
22
|
3
|
-
|
-
|
25
|
2015/16
|
Волынь
|
21
|
4
|
-
|
-
|
25
|
2016/17
|
Волынь
|
14
|
2
|
-
|
-
|
16
|
|
Сталь Км
|
13
|
2
|
-
|
-
|
15
|
2017/18
|
Олимпик
|
16
|
1
|
2
|
1
|
20
|
|
Динамо
|
8
|
1
|
1
|
-
|
10
|
2018/19
|
Динамо
|
17
|
1
|
4
|
-
|
22
|
2019/20
|
Динамо
|
26
|
4
|
5
|
1
|
36
|
2020/21
|
Динамо
|
1
|
-
|
1
|
-
|
2
|
2021/22
|
Динамо
|
6
|
1
|
1
|
-
|
8
|
2023/24
|
Полесье
|
24
|
2
|
-
|
-
|
26
|
2024/25
|
Александрия
|
29
|
1
|
-
|
-
|
30
|
2025/26
|
Металлист 1925
|
9
|
1
|
-
|
-
|
10
|
Итого
|
|
211
|
23
|
14
|
2
|
250
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
