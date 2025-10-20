Квитка и Бражко приняли важное решение о будущем

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко и известная блогерша Дарья Квитка встречаются с мая этого года.

Недавно Владимир сделал девушке предложение, а теперь выяснилось, что пара, вероятно, уже зарегистрировала брак. Такой вывод можно сделать из того, что блогер опубликовала в социальных сетях фото своего загранпаспорта, где можно заметить, что она уже сменила свою фамилию на Бражко.

Отметим, что Даше сейчас 27 лет. В январе 2023 года она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года. Сейчас девушка сама воспитывает сына.

Ранее блогер Квиткова призналась в симпатии к вингеру «Челси» Михаилу Мудрику.