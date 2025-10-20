Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 00:46 | Обновлено 20 октября 2025, 01:20
ВИДЕО. Тренер Барселона расстопил сердца своим поступком

Ханс-Дитер Флик – любящий дедушка

Instagram. Ханс-Дитер Флик

Трогательные кадры появились после последнего матча «Барселоны» против «Жироны»: главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик был замечен на поле вместе со своим маленьким внуком.

После финального свистка немецкий специалист взял ребёнка на руки – и этот момент мгновенно разлетелся по соцсетям. В комментариях фанаты отмечают, что «это самое милое, что можно увидеть сегодня», а сам Флик выглядит не только как харизматичный тренер, но и как заботливый дедушка.

«Мистер с большим сердцем – на поле и за его пределами», – написал один из пользователей. Другие добавляли: «Лучший тренер и лучший дедушка одновременно», «Такие моменты напоминают, что футбол – это не только про победы».

Флик – отец двух дочерей и дедушка двух внуков, и этот жест ещё раз подчеркнул его человечность и спокойный характер. После напряженной недели и эмоциональной победы тренер позволил себе самое ценное – несколько минут с семьей прямо на поле.

Кадры, на которых Флик держит внука, собрали тысячи лайков в сети. Соцсети единодушны: «Это – самый трогательный момент тура в Ла Лиге».

Максим Лапченко Источник: Instagram
