Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?
Криштиану продолжает устанавливать рекорды
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов с наибольшим количеством забитых голов после того, как им исполнилось 30 лет.
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду занял второе место с 486 голами. Его опередил английский голеадор Ронни Рук (493 гола).
Бронза рейтинга досталась легендарному австрийцу и чехословаку Йозефу Бицану, который после тридцати лет набил 466 голов.
Златан Ибрагимович с 346 голами занял восьмое место.
Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси после 30 лет забил 324 гола и занял 12 место в рейтинге.
