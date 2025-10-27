Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?
27 октября 2025, 06:02
Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?

Криштиану продолжает устанавливать рекорды

Роналду забил 493 гола после 30 лет, сколько у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов с наибольшим количеством забитых голов после того, как им исполнилось 30 лет.

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду занял второе место с 486 голами. Его опередил английский голеадор Ронни Рук (493 гола).

Бронза рейтинга досталась легендарному австрийцу и чехословаку Йозефу Бицану, который после тридцати лет набил 466 голов.

Златан Ибрагимович с 346 голами занял восьмое место.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси после 30 лет забил 324 гола и занял 12 место в рейтинге.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших бомбардиров после 30 лет от GiveMeSport

https://www.givemesport.com/players-with-most-goals-in-football-history-after-30-years-old/

Источник: GiveMeSport
