Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверте. Как сыграли?

19 октября стартовала квалификация турнира WTA 125 в итальянской Роверте. Свои матчи сыграли и украинские теннисистки Мария и Надежда Колб.

Первой на корт вышла Надежда (WTA 726), которой противостояла полька Урсула Радваньска (WTA 448). Первый сет в матче остался за Радваньской, посеянной в квалификации под шестым номером. Однако далее украинке удалось перевернуть игру – Колб выиграла 2-й и 3-й сеты и прошла в финал квалификации, где 20 октября встретится с немкой Номой Нохой Акуге (WTA 336), посеянной под вторым номером.

Мария Колб (WTA 303) играла с нейтральной Софьей Лансере (WTA 470) и потерпела поражение в двух сетах, сумев выиграть лишь по 2 гейма в каждом из них.

К слову, в основной сетке соревнований в Роверте сыграют еще две украинки – Анастасия Соболева (WTA 265), которая в первом раунде встретится с итальянкой Лукрецией Стефанини (WTA 152), и Дарья Снигур (WTA 174), которая сыграет с квалифаеркой.

WTA 125. Роверта. Первый раунд квалификации

Надежда Колб – Уршула Радваньска [6] – 3:6, 6:4, 6:4

Мария Колб (WC) – Софья Лансере [7] – 2:6, 2:6