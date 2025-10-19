Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
19 октября 2025, 19:57 | Обновлено 19 октября 2025, 20:06
ВИДЕО. Женская сборная Украины начала цикл тренировок перед матчами

Сине-желтая команда проведет спарринги против Словакии и Румынии

УАФ

Женская сборная Украины начала цикл тренировок перед следующими матчами.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболистки, вызванных для участия в товарищеских матчах с командами Словакии и Румынии.

Матч между сборными Словакии и Украины состоится в городке Сенец 25 октября в 18:00 по киевскому времени.

Поединок между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте на стадионе «Конкордия Кяжна» 28 октября в 17:30 по киевскому времени.

Николай Степанов
