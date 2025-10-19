ВИДЕО. Женская сборная Украины начала цикл тренировок перед матчами

Женская сборная Украины начала цикл тренировок перед следующими матчами.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболистки, вызванных для участия в товарищеских матчах с командами Словакии и Румынии.

Матч между сборными Словакии и Украины состоится в городке Сенец 25 октября в 18:00 по киевскому времени.

Поединок между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте на стадионе «Конкордия Кяжна» 28 октября в 17:30 по киевскому времени.

