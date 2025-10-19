ВИДЕО. Женская сборная Украины начала цикл тренировок перед матчами
Сине-желтая команда проведет спарринги против Словакии и Румынии
Женская сборная Украины начала цикл тренировок перед следующими матчами.
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассчитывает на 24 футболистки, вызванных для участия в товарищеских матчах с командами Словакии и Румынии.
Матч между сборными Словакии и Украины состоится в городке Сенец 25 октября в 18:00 по киевскому времени.
Поединок между сборными Румынии и Украины пройдет в Бухаресте на стадионе «Конкордия Кяжна» 28 октября в 17:30 по киевскому времени.
