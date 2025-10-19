19 октября в 18:00 стартовал заключительный матч игрового дня в Украинской Премьер-лиге. В рамках девятого тура встретились «Карпаты» и «Эпицентр».

Первый тайм прошел без голов, поэтому во вторую половину игры команды вышли с удвоенной мотивацией.

Львовскому клубу удалось забить после перерыва, однако судья отменил взятие ворот.

Вскоре начался сумасшедший отрезок матча: «Карпаты» и «Эпицентр» за пять минут оформили на двоих три гола. Сначала «Эпицентр» забил дважды, а «львы» почти мгновенно сократили отставание.

ВИДЕО. Три гола за пять минута. Феерия от Карпат и Эпицентра