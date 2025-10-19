ВИДЕО. Три гола за пять минута. Феерия от Карпат и Эпицентра
Команды устроили шоу на стадионе «Украина»
19 октября в 18:00 стартовал заключительный матч игрового дня в Украинской Премьер-лиге. В рамках девятого тура встретились «Карпаты» и «Эпицентр».
Первый тайм прошел без голов, поэтому во вторую половину игры команды вышли с удвоенной мотивацией.
Львовскому клубу удалось забить после перерыва, однако судья отменил взятие ворот.
Вскоре начался сумасшедший отрезок матча: «Карпаты» и «Эпицентр» за пять минут оформили на двоих три гола. Сначала «Эпицентр» забил дважды, а «львы» почти мгновенно сократили отставание.
