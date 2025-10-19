ВИДЕО. Три гола за пять минута. Феерия от Карпат и Эпицентра

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 19:26 | Обновлено 19 октября 2025, 19:32
Команды устроили шоу на стадионе «Украина»

ФК Эпицентр

19 октября в 18:00 стартовал заключительный матч игрового дня в Украинской Премьер-лиге. В рамках девятого тура встретились «Карпаты» и «Эпицентр».

Первый тайм прошел без голов, поэтому во вторую половину игры команды вышли с удвоенной мотивацией.

Львовскому клубу удалось забить после перерыва, однако судья отменил взятие ворот.

Вскоре начался сумасшедший отрезок матча: «Карпаты» и «Эпицентр» за пять минут оформили на двоих три гола. Сначала «Эпицентр» забил дважды, а «львы» почти мгновенно сократили отставание.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты - Эпицентр
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
