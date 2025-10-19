Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 16:56 |
199
0

Верес – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 октября проходит матч 9-го тура чемпионата Украины

19 октября 2025, 16:56 |
199
0
Верес – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Верес

19 октября в 15:30 стартовал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» принимает «Александрию».

Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард», поединок обслуживает София Причина.

В турнирной таблице клубы расположены рядом: «Верес» – 12-й (8 очков), «Александрия» – 13-я (7 баллов).

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября

«Верес» – «Александрия» – 1:0 (обновляется)

Гол: Стамулис, 56

ГОЛ! 1:0, Стамулис, 56 мин.

По теме:
Последний матч игрового дня УПЛ: Карпаты и Эпицентр назвали составы
Нива Тернополь обыграла Феникс-Мариуполь и поднялась на 4-е место
ВИДЕО. Навес или удар? Легионер Вереса забил эффектный мяч с фланга
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Футбол | 19 октября 2025, 10:04 8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Звонил Ребров, но я не смог ответить»

Коуч «сине-желтых» хотел поздравить легенду Динамо

Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов
Футбол | 19 октября 2025, 16:01 0
Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов
Нэшвилл – Интер Майами – 2:5. Хет-трик и золотая бутса Месси. Видео голов

Лионель не оставил шансов соперникам

Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Футбол | 19.10.2025, 08:17
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Футбол | 18.10.2025, 23:37
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Футбол | 18.10.2025, 18:49
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
18.10.2025, 04:42 3
Бокс
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
Моуриньо принял сенсационное решение по Трубину. Будет трансфер
18.10.2025, 07:02 7
Футбол
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
17.10.2025, 23:23 2
Футбол
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
17.10.2025, 21:05 5
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем