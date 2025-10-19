Украина. Премьер лига19 октября 2025, 16:56 |
Верес – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
19 октября проходит матч 9-го тура чемпионата Украины
19 октября 2025, 16:56 |
19 октября в 15:30 стартовал матч девятого тура Украинской Премьер-лиги: «Верес» принимает «Александрию».
Команды встретились в Ровно на стадионе «Авангард», поединок обслуживает София Причина.
В турнирной таблице клубы расположены рядом: «Верес» – 12-й (8 очков), «Александрия» – 13-я (7 баллов).
Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 19 октября
«Верес» – «Александрия» – 1:0 (обновляется)
Гол: Стамулис, 56
ГОЛ! 1:0, Стамулис, 56 мин.
