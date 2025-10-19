ЛНЗ – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги начался 19 октября в 13:00
Черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки встретились в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который начался 19 октября в 13:00 по киевскому времени.
Команды вышли на поле стадиона «Черкассы-Арена», а главным арбитром встречи был назначен Виталий Романов.
ЛНЗ набрал 14 баллов и занимает шестое шестое место в турнирной таблице после восьми сыгранных туров. В активе подопечных Руслана Костышина также 14 очков, но из-за разницы мячей «Колос» разместился на седьмой позиции.
Украинская Премьер-лига, 9-й тур. 19 октября
ЛНЗ – Колос – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
