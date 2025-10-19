Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 13:19
ЛНЗ – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги начался 19 октября в 13:00

ЛНЗ – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК ЛНЗ Черкасы

Черкасский ЛНЗ и «Колос» из Ковалевки встретились в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который начался 19 октября в 13:00 по киевскому времени.

Команды вышли на поле стадиона «Черкассы-Арена», а главным арбитром встречи был назначен Виталий Романов.

ЛНЗ набрал 14 баллов и занимает шестое шестое место в турнирной таблице после восьми сыгранных туров. В активе подопечных Руслана Костышина также 14 очков, но из-за разницы мячей «Колос» разместился на седьмой позиции.

Украинская Премьер-лига, 9-й тур. 19 октября

ЛНЗ Колос 0:0 (обновляется)

Видео голов:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка ЛНЗ - Колос видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
