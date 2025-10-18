Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно наказание помощника Турана за непристойный жест Ротаню
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 22:44 |
В текущем туре не обошлось без наказаний тренеров

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о том, как справились со своими обязанностями судейские бригады в стартовых поединках 9 тура УПЛ.

«Пока обошлось без судейских огрехов, которые повлияли бы на результаты матчей. Сразу два пенальти были назначены в противостоянии «Полтавы» с «Оболонью», но игроки забыли, что футбол – не волейбол.

Центральный матч тура состоялся в Житомире, где «Полесье» принимало «Шахтер». Страсти бушевали на футбольном поле, никто не хотел уступать, поэтому участники не щадили себя в единоборствах. Следует отдать должное рефери Александру Афанасьеву, который не мешал футболистам демонстрировать свое мастерство.

К сожалению, неспокойно было на тренерских скамейках обеих команд. Часто наставники не скрывали своего недовольства решениями арбитра. Однако дерзость не украшает тренеров, таким недостойным поведением они только унижают себя, конечно, это не способствует популяризации «короля» спорта.

Считаю, что Афанасьев правильно поступил, когда показал капитану «Полесья» Руслану Ротаню желтую карточку. Один из ассистентов Арды Турана из «Шахтера» был удален из технической зоны и он не избежит длительной дисквалификации, другого – предупредили. Все справедливо. Никто не имеет права мешать футболистам показывать свое мастерство, а болельщикам – наслаждаться игрой», – отметил Ступар.

Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Капитан Динамо: Я не тренер. Они решают, кому играть, а кому нет»
«Так сказал Скрипник». Защитник Зари раскрыл секрет удачной игры с Динамо
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Карло Николини Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
