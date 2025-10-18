Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд
Англия
18 октября 2025, 18:44
Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд

Очередной жертвой норвежца стал Эвертон

Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд.

В матче 8-го тура АПЛ против Эвертона (идет второй тайм) Эрлинг Холанд уже отличился дублем.

Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 11 матчах подряд во всех турнирах забил 21 гол и отдал 3 ассиста.

Результативная серия Эрлинга Холланда (11 матчей)

  • Эвертон – дубль
  • Израиль – хет-трик
  • Брентфорд – гол
  • Монако – дубль
  • Бернли – дубль и ассист.
  • Арсенал – гол
  • Наполи – гол
  • Манчестер Юнайтед – дубль
  • Молдова – пять голов и два ассиста
  • Финляндия – гол
  • Брайтон – гол
статистика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити Эвертон Манчестер Сити - Эвертон
