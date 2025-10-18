Англия18 октября 2025, 18:44 |
Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд
Очередной жертвой норвежца стал Эвертон
Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд.
В матче 8-го тура АПЛ против Эвертона (идет второй тайм) Эрлинг Холанд уже отличился дублем.
Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 11 матчах подряд во всех турнирах забил 21 гол и отдал 3 ассиста.
Результативная серия Эрлинга Холланда (11 матчей)
- Эвертон – дубль
- Израиль – хет-трик
- Брентфорд – гол
- Монако – дубль
- Бернли – дубль и ассист.
- Арсенал – гол
- Наполи – гол
- Манчестер Юнайтед – дубль
- Молдова – пять голов и два ассиста
- Финляндия – гол
- Брайтон – гол
