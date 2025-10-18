Эрлинг Холанд забил 21 гол в 11 матчах подряд.

В матче 8-го тура АПЛ против Эвертона (идет второй тайм) Эрлинг Холанд уже отличился дублем.

Норвежец тем самым продолжил свою феноменальную голевую серию: в 11 матчах подряд во всех турнирах забил 21 гол и отдал 3 ассиста.

Результативная серия Эрлинга Холланда (11 матчей)