Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Динамо. Видео голов и обзор (обновляется)
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 15:32 |
771
0

Заря – Динамо. Видео голов и обзор (обновляется)

18 октября проходит матч 9-го тура чемпионата Украины

18 октября 2025, 15:32 |
771
0
Заря – Динамо. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо Киев

18 октября в 15:30 начался поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».

Команды соревнуются на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве. Главный судья – Александр Шандор.

Перед началом игрового дня в турнирной таблице «Динамо» находилось на втором месте (16 очков), «Заря» была десятой (11 баллов).

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 18 октября

«Заря» – «Динамо» – 0:0 (обновляется)

По теме:
Источник: защитник Полесья пополнил лазарет с порванным мениском
ЛНЗ – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Новый лидер УПЛ. Кривбасс удержал победу над Рухом
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
Футбол | 17 октября 2025, 21:05 5
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич

Ставрос Демосфенус, вероятно, стал жертвой криминальных разборок

Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку

Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко

Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 18.10.2025, 16:07
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Решение принято. Ломаченко отреагировал на бой против Мэнни Пакьяо
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.10.2025, 15:00
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
16.10.2025, 21:01 9
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
17.10.2025, 10:50
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем