Заря – Динамо. Видео голов и обзор (обновляется)

18 октября в 15:30 начался поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».

Команды соревнуются на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве. Главный судья – Александр Шандор.

Перед началом игрового дня в турнирной таблице «Динамо» находилось на втором месте (16 очков), «Заря» была десятой (11 баллов).

Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 18 октября

«Заря» – «Динамо» – 0:0 (обновляется)