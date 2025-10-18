Украина. Премьер лига18 октября 2025, 15:32 |
771
0
Заря – Динамо. Видео голов и обзор (обновляется)
18 октября проходит матч 9-го тура чемпионата Украины
18 октября 2025, 15:32 |
771
0
18 октября в 15:30 начался поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо».
Команды соревнуются на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве. Главный судья – Александр Шандор.
Перед началом игрового дня в турнирной таблице «Динамо» находилось на втором месте (16 очков), «Заря» была десятой (11 баллов).
Украинская Премьер-лига. 9-й тур. 18 октября
«Заря» – «Динамо» – 0:0 (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 21:05 5
Ставрос Демосфенус, вероятно, стал жертвой криминальных разборок
Футбол | 17 октября 2025, 17:34 22
Столичный клуб намерен заменить Николая Шапаренко
Футбол | 18.10.2025, 16:07
Бокс | 18.10.2025, 08:06
Футбол | 18.10.2025, 15:00
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 21:01 9
17.10.2025, 10:50
17.10.2025, 17:31 3
16.10.2025, 20:05 1
17.10.2025, 23:59 7
16.10.2025, 21:06 4
18.10.2025, 08:27 12