Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
18 октября 2025, 11:14 | Обновлено 18 октября 2025, 11:51
Стародубцева сыграла с Лис в первом раунде квалификации Токио

Украинская спортсменка уступила представительнице Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

В субботу, 18 октября, в рамках первого круга квалификации WTA 500 в Токио встретились украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) и представительница Германии Ева Лис (WTA 44).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Лис к противостоянию подошла в качестве фаворита. Юлия в первом сете сумела навязать борьбу немке, вела со счетом 3:1, но все же уступил со счетом 6:3. Во втором сете все было еще проще для Евы – 6:2.

В следующем раунде квалификации Ева Лис встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

WTA 500. Токио. Первый раунд квалификации

Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 6:2

По теме:
Ястремская узнала первую соперницу на турнире WTA в Токио
Проблемы со здоровьем. Теннисистка из топ-30 WTA досрочно завершила сезон
Стало известно, с кем встретится Стародубцева на старте турнира в Токио
