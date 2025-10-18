Стародубцева сыграла с Лис в первом раунде квалификации Токио

В субботу, 18 октября, в рамках первого круга квалификации WTA 500 в Токио встретились украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) и представительница Германии Ева Лис (WTA 44).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Лис к противостоянию подошла в качестве фаворита. Юлия в первом сете сумела навязать борьбу немке, вела со счетом 3:1, но все же уступил со счетом 6:3. Во втором сете все было еще проще для Евы – 6:2.

В следующем раунде квалификации Ева Лис встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

WTA 500. Токио. Первый раунд квалификации

Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 6:2