Стародубцева сыграла с Лис в первом раунде квалификации Токио
Украинская спортсменка уступила представительнице Германии
В субботу, 18 октября, в рамках первого круга квалификации WTA 500 в Токио встретились украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) и представительница Германии Ева Лис (WTA 44).
Лис к противостоянию подошла в качестве фаворита. Юлия в первом сете сумела навязать борьбу немке, вела со счетом 3:1, но все же уступил со счетом 6:3. Во втором сете все было еще проще для Евы – 6:2.
В следующем раунде квалификации Ева Лис встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
WTA 500. Токио. Первый раунд квалификации
Ева Лис (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 6:2
