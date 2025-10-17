Украина. Премьер лига17 октября 2025, 15:57 |
84
0
Полтава – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча девятого тура УПЛ
17 октября 2025, 15:57 |
84
0
В рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги проходит матч между «Полтавой» и «Оболонью».
Поединок принимает стадион «Зирка»в городе Кропивницкий, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига. 9-й тур
Полтава – Оболонь – 0:0 (обнолвяется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2025, 07:50 7
Алексей Полянский считает, что для «бело-синих» определяющими станут четыре ближайших поединка
Футбол | 17 октября 2025, 15:47 0
Илья Крупский подвел итоги октябрьского сбора «сине-желтых»
Футбол | 17.10.2025, 07:18
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Комментарии 0
Популярные новости
16.10.2025, 13:15 15
16.10.2025, 13:54 71
16.10.2025, 03:44 1
16.10.2025, 06:02
16.10.2025, 09:54 11
17.10.2025, 06:05
15.10.2025, 16:59 1
16.10.2025, 16:59 203