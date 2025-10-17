Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 15:57 |
Полтава – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча девятого тура УПЛ

Полтава – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полтава

В рамках девятого тура Украинской Премьер-лиги проходит матч между «Полтавой» и «Оболонью».

Поединок принимает стадион «Зирка»в городе Кропивницкий, а стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 9-й тур

Полтава – Оболонь – 0:0 (обнолвяется)

Гол:

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии
