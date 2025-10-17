Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полтава
17.10.2025 15:30 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 10:03 | Обновлено 17 октября 2025, 10:10
«Пивовары» приедут в гости к новичку УПЛ

Фк Оболонь

В 9-м туре Украинской Премьер-лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 17 октября, в Кропивницком встретятся «Полтава» и «Оболонь». Хозяева поля, которые находятся в зоне вылета, примут «Оболонь», которая имеет куда лучшее турнирное положение.

Полтава

Сложно дается «Полтаве» демонстрировать свою игру, ведь за одной неплохой игрой идут потом две провальные. К тому же, с не столь большой скамейкой запасных далеко не уедешь, потому что каждый игрок в таком случае на вес золота.

Кстати, команда Игоря Тимченко в прошлом туре впервые в элите украинского футбола потерпела разгромное поражение, пропустив от «Полесья» четыре мяча. Поэтому, учитывая неудачные последние результаты команды, уже стоит начать что-то менять, ведь потом это может быть поздно.

Поэтому в домашней игре против «Оболони» у них есть шанс для того, чтобы улучшить свою игру, и взять долгожданные очки.

Что интересно, то единственную победу в УПЛ полтавчане одержали как раз в «родных» стенах, а потому и в предстоящей игре, новичок УПЛ попытается удивить «Оболонь», которая не так давно боролась за выживание.

Оболонь

«Пивовары» также немного затормозили по сравнению со стартом сезона, но если раньше «Оболони» не проиграть несколько игр подряд было за счастье, то сейчас команда Антоненко очень неплохо выглядит и навязывает борьбу более именитым соперникам и пытается диктовать свои правила игры.

Однако в последних поединках, несмотря на неплохие результаты, команда сталкивается с травмами ведущих исполнителей. К находящемуся в лазарете Марченко присоединился еще игрок атакующего плана Нестеренко, которому переход в столичный клуб точно пошел на пользу.

Кроме того, в игре против «Вереса» «Оболонь» пропустит самый курьезный гол, который стоил команде победы. Поэтому сейчас «пивоварам» важно будет реабилитироваться и порадовать своих болельщиков положительным результатом в игре против «Полтавы».

Статистика встреч

Между собой команды сыграли два поединка в Первой лиге, одержав по одной победе. Разница забитых мячей составляет 3:3.

Прогноз на противостояние

Непростая игра ожидается, ведь «Полтава» точно та команда, которая может внезапно удивить, и «Оболонь», находящийся сейчас в неплохой форме, захочет в этой встрече пополнить свою копилку зачетными баллам. Скорее всего, в матче будет не так много голов, а потому нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Ермолов, Кононов, Веремиенко, Пидлепич, Бужин, Галенков, Дорошенко, Плахтырь, Одарюк, Хахлев, Стрельцов

«Оболонь»: Сташкив, Шевченко, Приймак, Дубко, Семенов, Ильин, Чех, Слободян, Курко, Устименко, Бычек

Полтава
17 октября 2025 -
15:30
Оболонь
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
