Шевченко высказался об игре Малиновского за сборную Украины
Президент УАФ назвал его важным игроком
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о выступлении хавбека национальной команды Руслана Малиновского в матчах отбора чемпионата мира 2026 года против сборных Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1).
Он поздравил украинского полузащитника с возвращением в стан «сине-желтых» после длительного восстановления.
«Поздравляю Руслана с возвращением в сборную. У него была тяжелая травма и процесс обновления. Он важный игрок, настоящий профессионал, очень помог команде в двух матчах. На каждого нашего игрока у нас большие надежды, когда он попадает в сборную. Малиновский всегда был стабильным игроком, и мы хорошо знаем его возможности», – высказался Шевченко.
В матче с исландцами Малиновский забил два гола, в игре с азербайджанцами отметился голом и результативной передачей. Следующий матч команда Сергея Реброва проведет 13 ноября против сборной Франции, а тремя днями позже сыграет с командой Исландии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер – об Артеме Довбике
Алексей Полянский считает, что для «бело-синих» определяющими станут четыре ближайших поединка