Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевченко высказался об игре Малиновского за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
17 октября 2025, 06:53 | Обновлено 17 октября 2025, 06:54
Шевченко высказался об игре Малиновского за сборную Украины

Президент УАФ назвал его важным игроком

Шевченко высказался об игре Малиновского за сборную Украины
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко высказался о выступлении хавбека национальной команды Руслана Малиновского в матчах отбора чемпионата мира 2026 года против сборных Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1).

Он поздравил украинского полузащитника с возвращением в стан «сине-желтых» после длительного восстановления.

«Поздравляю Руслана с возвращением в сборную. У него была тяжелая травма и процесс обновления. Он важный игрок, настоящий профессионал, очень помог команде в двух матчах. На каждого нашего игрока у нас большие надежды, когда он попадает в сборную. Малиновский всегда был стабильным игроком, и мы хорошо знаем его возможности», – высказался Шевченко.

В матче с исландцами Малиновский забил два гола, в игре с азербайджанцами отметился голом и результативной передачей. Следующий матч команда Сергея Реброва проведет 13 ноября против сборной Франции, а тремя днями позже сыграет с командой Исландии.

Андрей Шевченко Руслан Малиновский сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Оксана Баландина Источник: Чемпион
