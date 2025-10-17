Жозе МОУРИНЬО: «Он не сыграет с Шавешем»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо дал пресс-конференцию перед матчем третьего круга Кубка Португалии с «Шавешем»L

– Здесь начинается новый цикл. Прежде всего, я хотел бы спросить вас, как прошли эти тренировочные дни, несмотря на отсутствие некоторых игроков в составе, и какая это команда «Чавес». С какой командой, по вашему мнению, вам предстоит встретиться?

– Те, кто остался, хорошо поработали. Те, кто прибыл постепенно, были интегрированы. А в последние два дня мы работали над спецификой игры против «Шавеша». Это типичный матч Кубка Португалии, в котором участвует команда из низкого дивизиона, но не из низшего дивизиона футбола. Это одна из сильнейших команд второго дивизиона. Это команда, которая, если бы она была в первом дивизионе, наверняка не сильно отличалась бы от команд, занимающих вторую половину таблицы первого дивизиона. Это хорошая команда, которая потребует от нас серьезного подхода. Начиная с меня, и быть способным передать эту серьезность игрокам. Я думаю, что это уважение к «Бенфике», уважение к болельщикам «Бенфики», значение, которое Кубок Португалии имеет в истории клуба, и это уважение к «Шавешу», к их игрокам, к их тренеру, который, повторюсь, имеет качество, не характерное для Второго дивизиона. Поэтому мы должны уважать эту ситуацию и, как я уже сказал, относиться к ней серьезно. Если мы выиграем, все будет воспринято как нормальное явление. Если мы не выиграем, все будет воспринято не как нормальное явление. Это тоже нужно учитывать. Мы улучшились. Мы улучшались, несмотря на то, что у нас было мало времени для работы. Мы хорошо использовали игры, чтобы попытаться улучшиться с помощью игр, поскольку с помощью тренировок мы не можем улучшиться значительно. И завтра мы тоже будем так поступать. Я знаю, что некоторые из журналистов после матча наверняка зададут типичный вопрос о том, буду ли я сильно менять состав команды или дам ли я шанс кому-то. Я буду менять состав очень незначительно.

– Вы только что упомянули о важности игры и связанных с ней трудностях. Вы считаете, что «Шавеш» – команда, которая играет во Второй лиге, но играет в футбол Первой лиги. Какие основные риски ждут «Бенфику» в этой игре? Если бы вам пришлось выбирать между Лигой чемпионов и Кубком, что бы вы выбрали? Вы только что сказали, что сейчас не будет больших изменений. А как прошла игра между тренерским штабом, Аурснес и другим парнем?

– Игра была хорошей, потому что в итоге у нас получилась группа, которая оказалась неожиданно больше, чем мы ожидали. Энцо Барренечеа в итоге не поехал в национальную команду. Даль в итоге не поехал в национальную команду. Джошуа Виндер выбыл в четвертьфинале чемпионата мира U-20 и вернулся. В итоге у нас получилась группа, которая постепенно росла, и у нас никогда не было ситуации, когда мы были бы полностью одни, с большим количеством тренеров, чем игроков. Так что в итоге это оказалось положительным опытом для тех, кто не поехал, а затем фактическое использование игроков в национальных сборных – в данном случае для многих из них неиспользование – в конечном итоге имеет положительную и отрицательную стороны. Положительная сторона заключается в том, что многие из них не нагружены игровым временем. Негативная сторона заключается в том, что часто в национальных командах не тренируются много, или тренировки, как я полагаю, гораздо больше сосредоточены на конкретных тактиках для игры, и те, кто не играет, обычно не тренируются много. Так что всегда есть небольшие сомнения, но я бы сказал, что у нас были условия для хорошей работы, и я думаю, что мы готовы. Риск заключается в том, что мы не будем играть хорошо. Риск заключается в том, что «Шавеш» сыграет фантастический матч, что вполне нормально, и я думаю, что именно так и будет. Риск заключается в том, что мы не будем играть хорошо, и, очевидно, наша подготовка к матчу была направлена на то, чтобы этого избежать. Мы потратили много времени на анализ «Шавеша», потому что у нас было все это время, чтобы проанализировать «Шавеш». Мы проанализировали «Шавеш» и постарались найти их сильные и слабые стороны. Мы должны играть хорошо. Если мы не будем играть хорошо, у нас будут трудности.

– Вернемся в 2004 год: вы проиграли финал Кубка Португалии, а через несколько дней стали чемпионами Европы. Сейчас, 21 год спустя, как вы относитесь к возвращению в Кубок Португалии?

– Послушайте, я никогда... Я собирался солгать. Я собирался сказать, что никогда не выбывал из Кубка Португалии, я собирался солгать, потому что я выбыл из Кубка Португалии с «Униау де Лейрия». Затем, в следующих двух сезонах, я выходил в два финала. Один выиграл, другой проиграл, и я бы очень хотел вернуться. «Бенфика» имеет фантастическую историю в Кубке Португалии. У нее на один кубок меньше, чем должно быть, потому что кубок прошлого сезона, как мы все знаем, должен был достаться «Бенфике», но этого не произошло по причинам, которые немного странны для сути игры. Но у «Бенфики» есть традиция Кубка, я сам вырос, ходя в Жамор. Сначала мне посчастливилось пойти в Жамор, когда я был маленьким, чтобы посмотреть, как играет мой отец, а потом я ходил в Жамор бесчисленное количество раз. С моим отцом в качестве тренера я один раз видел матч «Бенфика» – «Спортинг», а потом бесчисленное количество раз видел матчи «Бенфика» – «Порту», «Витория» – «Бенфика»... Жамор по-прежнему остается чем-то, что, как говорят в Англии, «под кожей». Это то, что до сих пор трогает меня. Никогда не играя в финале Кубка Португалии в качестве тренера «Бенфики», я очень хотел этого. И вопрос, который задал ваш коллега ранее, о том, что важнее, Лига чемпионов или Кубок Португалии: сегодня Кубок Португалии гораздо важнее Лиги чемпионов. Затем, в субботу, Лига чемпионов станет важнее Кубка Португалии, но с сегодняшнего дня до завтрашнего, по окончании матча, Кубок Португалии важнее.

– Есть ли странные мотивы в португальском футболе?

– Я не знаю, иногда судьи допускают ошибки, а иногда они допускают ошибки, которые решающим образом влияют на исход матча. Я всегда стараюсь смотреть на это, как я уже сказал, с точки зрения тренера: тренеры делают ошибки, игроки делают ошибки, судьи делают ошибки, и когда, к сожалению, эти ошибки приводят к значительным изменениям в исходе игры, это привлекает немного больше внимания со стороны СМИ, это немного сложнее принять, но я смотрю на это глазами тренера, а не глазами комментатора или менеджера.

– Начну с вопроса о вратаре «Бенфики». Вы сказали, что изменений будет очень мало, поэтому мне интересно, будет ли замена между Трубиным и Самуэлем Соаресом. И, если позволите, я бы также хотел спросить вас об атаке «Бенфики». В последних двух матчах «Бенфика» не забила ни одного гола, проиграла «Челси» и сыграла вничью с «Порту». В пяти матчах под руководством Жозе Моуринью они забили только шесть голов, что, по-моему, меньше, чем хотелось бы Жозе Моуринью. Как вы решите проблему атаки «Бенфики»?

– Самуэль будет играть с «Шавешем», но это не соревнование между Трубиным и Самуэлем. Совсем нет. Конечно, я надеюсь на победу, а затем надеюсь сыграть либо с «Атлетико», либо с «Фельгейрасом» в Фельгейраше... Я не могу гарантировать, что Самуэль сыграет в следующем матче Кубка Португалии. Это решение касается этого матча. Самуэль — отличный вратарь, но за пять матчей, которые я провел здесь, он не сыграл ни одной минуты. Я всегда стремился к стабильности, не только с ним, но и с другими игроками, и он никогда не играл. Он много работает, он заслуживает играть, он остался здесь с нами; Трубин сыграл два матча за последние 15 дней, Самуэль не играл. Мы полностью доверяем ему, и да, Самуэль будет играть завтра. В последних двух матчах мы не забили ни одного гола, но могли бы. У нас не было 10, 15, 20 голевых моментов, но у нас было достаточно, в матчах такой сложности и такого масштаба, чтобы забить и выиграть или, по крайней мере, против «Челси», чтобы забить и сыграть вничью. В других матчах забитых голов было явно недостаточно, но мы забили три гола против AVS и два против «Жил Висенте», что позволило нам выиграть эти матчи. А улучшение наших показателей связано с работой, которую мы должны проделать; это связано с внедрением некоторых новых идей; это связано с уровнем уверенности игроков, который, очевидно, также должен повыситься; и мы должны начать с базы стабильности, а эта база стабильности также означает хорошую организацию обороны, комфортное самочувствие команды, отсутствие ощущения доминирования со стороны соперника, потому что – говорите, что хотите, говорите, что хотите, у меня за плечами 1200 матчей, и я не считаю драматичным, когда меня критикует человек, который не сыграл ни одной минуты, но моя точка зрения преобладает — до сих пор мы ни в одном матче не были доминированы. Над нами никто не доминировал ни в одной игре. Одно дело – играть в обороне, быть доминируемыми и много защищаться, и другое дело – играть очень хорошо организованно, с большим пониманием, с большим спокойствием и никогда не быть доминируемыми. И мы никогда не были доминируемыми. Ни с «Челси», ни с «Порту».

– Судаков, который рано вернулся из сборной из-за травмы, можно ли рассчитывать на него в этой игре или, возможно, только в Лиге чемпионов? С другой стороны, я прошу вас вспомнить: мой коллега уже упомянул финал Кубка Португалии 2004 года, Симао Саброса, который забил гол «Бенфики» и победил «Порту», сейчас сидит рядом с вами на скамейке запасных. Вы разговаривали с ним об этом матче? Вы помните этот матч?

– Нет, мы не разговаривали об этом матче, но... Когда Симоу Саброса уезжал в «Барселону», я ждал его в аэропорту. Он был талантливым молодым португальским футболистом, который отправлялся в европейский гранд, и его ждал португалец, который не был важной фигурой в структуре клуба, но был португальцем, который был в этой структуре, который мог помочь ему с первого дня, который уже два года был в клубе, так что когда он приехал, я уже два года был в клубе. Я создал с ним – я не хочу говорить «отношения отца и сына», потому что я не настолько стар, а он не настолько молод – но почти отношения старшего брата. Так что мои отношения с Симао очень теплые, потому что именно так все и началось. Мы еще не говорили об этой игре, потому что у меня есть одна очень важная особенность: я гораздо лучше помню хорошие моменты, чем плохие (прим. – улыбается). Поэтому я никогда не говорил с ним об этой ситуации. Но, конечно, я ее помню. Я также помню, как спускался по лестнице как проигравший и... Может быть, они просто хотели быть любезными, но я ясно помню, как многие болельщики «Бенфики» говорили мне: «Давай, давай, теперь ты станешь чемпионом Европы». Я не знаю, хотели ли они быть любезными, но я отлично помню, как уходил с поля в качестве проигравшего и вместо того, чтобы подвергнуться насмешкам или унижению со стороны болельщиков команды-победителя в том матче и в том финале, я получил позитивную поддержку.

– Во время последнего перерыва «Бенфика» играла – но вы не были тренером – в пятницу. Бруно Лаже сказал тогда, что он бы предпочел играть в субботу. В вашем случае, вы понимаете и предпочитаете играть в эту пятницу, или с точки зрения подготовки к игре было бы лучше играть в субботу?

– Здесь есть только одна ошибка: мы должны были играть с «Агиас да Мусгейра», «Ориентал», «Культурал да Понтинья»... У нас было так много вариантов, а в итоге мы играли с «Шавешом», и нам повезло, что мы не играли с «Оренсе», который находится еще дальше. Это единственная проблема. Очевидно, что это должна быть пятница. Мы прибудем в Лиссабон ранним утром в субботу. Нам придется путешествовать в понедельник и играть во вторник. Очевидно, я бы предпочел потерять один день с точки зрения прибытия игроков национальной сборной и выиграть один день для подготовки к следующей игре. Я бы даже сказал, что большинство игроков, которые выйдут на поле завтра в пятницу, не являются людьми, которые только что прибыли. Приходится делать выбор. Я без проблем могу сказать: Ричард Риос завтра не будет играть. Он прибыл последним, он не тренируется с командой. Приходится делать выбор, но, очевидно, я бы предпочел играть в пятницу и вторник, чем в субботу и вторник.

Матч между «Шавешем» и «Бенфикой» состоится 17 октября в 21:45 по Киеву.

Ранее стала известна заявка «Бенфики» на игру Кубка Португалии.