Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы уже обсуждаем это с тренером сборной Ребровым»
Сборная УКРАИНЫ
18 октября 2025, 01:32 |
10

Президент УАФ – о премировании в главной команде страны

198
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о системе премирования в национальной сборной Украины.

«В сборной всегда есть процесс премирования за положительные результаты. Мы это обсуждаем с главным тренером, и он отвечает за мотивацию команды», – сказал Шевченко порталу Champion.

Ранее появилась информация, что перед началом отбора УАФ ввела новую систему премирования, было два варианта – либо футболисты получают премию после завершения отбора в случае выхода на ЧМ, либо за каждый матч, в случае победы.

Андрей Шевченко премиальные сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Чемпион
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serebro1233
Такими стали жадібними,а були Людьми.
Хоча що там друкувати,з ким поведешся-того й наберешся.
Віддайте свої премії Людям на 0,котрі боронять нас.
Щось залишилося людське,чи жиди вас зробили нелюдами?
#СлаваДостойним🧢🌞
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Arera
Два холуя суркиса как вы уже всех заепали. Выбросить бы вас побыстрей на помойку истории!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
pas2012
А не хотіли б замість преміювання гравцям перерахувати гроші на ЗСУ, завдяки яким гравці можуть взагалі грати у футбол?!!
Ответить
+1
Пафосный Граф Траhyла
Эээээээббеееммеее 
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
