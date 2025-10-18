Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы уже обсуждаем это с тренером сборной Ребровым»
Президент УАФ – о премировании в главной команде страны
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о системе премирования в национальной сборной Украины.
«В сборной всегда есть процесс премирования за положительные результаты. Мы это обсуждаем с главным тренером, и он отвечает за мотивацию команды», – сказал Шевченко порталу Champion.
Ранее появилась информация, что перед началом отбора УАФ ввела новую систему премирования, было два варианта – либо футболисты получают премию после завершения отбора в случае выхода на ЧМ, либо за каждый матч, в случае победы.
Хоча що там друкувати,з ким поведешся-того й наберешся.
Віддайте свої премії Людям на 0,котрі боронять нас.
Щось залишилося людське,чи жиди вас зробили нелюдами?
#СлаваДостойним🧢🌞