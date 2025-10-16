Ямаль разочарован и может покинуть Барсеону. Рекордный трансфер
Ламин Ямаль может покинуть Каталонию
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль может сменить клуб. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, 18-летний футболист разочарован критикой в его адрес от главного тренера команды Ханса-Дитера Флика и не исключает возможности покинуть клуб.
«ПСЖ» готов побить мировой трансферный рекорд (222 миллиона евро за Неймара) и купить испанца. Сам футуболист также открыт к переходу в Английскую Премьер-лигу.
В текущем сезоне Ламин Ямаль провел пять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит бесплатный трансфер нападающего гранда.
