Назван самый посещаемый матч в европейской квалификации ЧМ (9-14 октября)
Сколько зрителей присутствовали на матчах сборной Украины?
Матч в Венгрии стал самым посещаемым в европейской квалификации к ЧМ (9-14 октября).
57 285 зрителей присутствовали на игре Венгрия – Армения, в которой хозяева победили со счетом 2:0.
Среди всех матчей европейского отбора, состоявшихся в этой международной паузе, кроме поединка в Венгрии, только два матча собрали также более 50 тысяч болельщиков: Нидерланды – Финляндия (52 387) и Швеция – Швейцария (50 151).
Оба матча сборной Украины собрали менее 10 тысяч зрителей: 9 111 против Исландии и 6 995 против Азербайджана.
Самые посещаемые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе (9-14 октября)
- 57 285: Венгрия – Армения
- 52 387: Нидерланды – Финляндия
- 50 151: Швеция – Швейцария
- 49 346: Шотландия – Беларусь
- 48 821: Португалия – Ирландия
- 47 854: Португалия – Венгрия
- 46 006: Шотландия – Греция
- 42 292: Ирландия – Армения
- 40 150: Франция – Азербайджан
- 39 581: Румыния – Австрия
- 37 500: Австрия – Сан-Марино
- 36 571: Швеция – Косово
- 35 623: Дания – Греция
- 32 803: Уэльс – Бельгия
Посещаемость матчей сборной Украины (9-14 октября)
- 9 111: Исландия – Украина
- 6 995: Украина – Азербайджан
🏟️ Highest attendances in October international window in 🌍 European WC qualifiers (9-14 Oct):— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 15, 2025
57,285 🇭🇺 Hungary - 🇦🇲 Armenia
52,387 🇳🇱 Netherlands - 🇫🇮 Finland
50,151 🇸🇪 Sweden - 🇨🇭 Switzerland
49,346 🏴 Scotland - 🇧🇾 Belarus
48,821 🇵🇹 Portugal - 🇮🇪 Ireland
47,854 🇵🇹 Portugal…
