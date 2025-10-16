Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван самый посещаемый матч в европейской квалификации ЧМ (9-14 октября)
Чемпионат мира
16 октября 2025, 13:38 |
154
0

Назван самый посещаемый матч в европейской квалификации ЧМ (9-14 октября)

Сколько зрителей присутствовали на матчах сборной Украины?

16 октября 2025, 13:38 |
154
0
Назван самый посещаемый матч в европейской квалификации ЧМ (9-14 октября)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Венгрии

Матч в Венгрии стал самым посещаемым в европейской квалификации к ЧМ (9-14 октября).

57 285 зрителей присутствовали на игре Венгрия – Армения, в которой хозяева победили со счетом 2:0.

Среди всех матчей европейского отбора, состоявшихся в этой международной паузе, кроме поединка в Венгрии, только два матча собрали также более 50 тысяч болельщиков: Нидерланды – Финляндия (52 387) и Швеция – Швейцария (50 151).

Оба матча сборной Украины собрали менее 10 тысяч зрителей: 9 111 против Исландии и 6 995 против Азербайджана.

Самые посещаемые матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Европе (9-14 октября)

  • 57 285: Венгрия – Армения
  • 52 387: Нидерланды – Финляндия
  • 50 151: Швеция – Швейцария
  • 49 346: Шотландия – Беларусь
  • 48 821: Португалия – Ирландия
  • 47 854: Португалия – Венгрия
  • 46 006: Шотландия – Греция
  • 42 292: Ирландия – Армения
  • 40 150: Франция – Азербайджан
  • 39 581: Румыния – Австрия
  • 37 500: Австрия – Сан-Марино
  • 36 571: Швеция – Косово
  • 35 623: Дания – Греция
  • 32 803: Уэльс – Бельгия

Посещаемость матчей сборной Украины (9-14 октября)

  • 9 111: Исландия – Украина
  • 6 995: Украина – Азербайджан
По теме:
Фареры – главный сюрприз европейского отбора на ЧМ-2026 в октябре
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он выдал великолепную игру. Молодец!»
Юрий ВЕРНИДУБ: «На чемпионат мира будем пробиваться через стыковые матчи»
сборная Венгрии по футболу сборная Армении по футболу сборная Украины по футболу посещаемость статистика ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Украина - Азербайджан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Футбол | 15 октября 2025, 16:09 10
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026

Экс-наставник «сине-желтых» считает, что для команды Сергея Реброва все решится в последнем туре

«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925
Футбол | 16 октября 2025, 12:11 0
«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925
«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925

Максим Жичиков рассказал, как Денис Гармаш вел себя в расположении харьковского клуба

Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
Футбол | 16.10.2025, 07:22
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
Тренер начал изучать украинский язык для работы в Динамо
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Футбол | 15.10.2025, 15:59
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
Динамо скоро получит подкрепление в лице футболиста сборной Украины
14.10.2025, 09:30 7
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 210
Футбол
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
15.10.2025, 07:56 4
Футбол
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
Определена украинская пара биатлонистов на Рождественскую гонку в Германии
14.10.2025, 20:16
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем