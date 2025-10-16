Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер «Дженоа» высказался об игре полузащитника Малиновского
Италия
16 октября 2025, 07:52 | Обновлено 16 октября 2025, 07:55
Французский специалист назвал украинца важным игроком

УАФ. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра назвал полузащитника итальянского клуба Руслана Малиновского важным игроком и отметил, что «грифонам» нужна игра украинца.

«Руслан – очень важный игрок, крайне важно, чтобы он становился увереннее. Мы надеемся, что он будет забивать, нам нужна его игра», – заявил французский специалист в интервью Sky в кулуарах презентации кандидатов на награду Golden Boy 2025.

В двух матчах октября за сборную Украины хавбек забил три гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2025/26 Малиновский сыграл в пяти матчах за «Дженоа» и отметился одной голевой передачей.

На данный момент дела у «Дженоа» обстоят плохо, команда Вийеры идет на 19-ом месте турнирной таблицы Серии А, в активе команды 2 набранных балла.

Накануне итальянского издание Tuttosport, которое ежегодно определяет лучшего молодого футболиста, назвало всех номинантов на трофей Golden Boy. В перечне не нашлось места испанскому вингеру Ламину Ямалю.

По теме:
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Шантаж. Известный форвард не может попрощаться с умершим отцом
Предлагают сумасшедшую зарплату. Клуб АПЛ хочет переманить звезду Ювентуса
Дженоа Патрик Виейра Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A
