Тренер «Дженоа» высказался об игре полузащитника Малиновского

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра назвал полузащитника итальянского клуба Руслана Малиновского важным игроком и отметил, что «грифонам» нужна игра украинца.

«Руслан – очень важный игрок, крайне важно, чтобы он становился увереннее. Мы надеемся, что он будет забивать, нам нужна его игра», – заявил французский специалист в интервью Sky в кулуарах презентации кандидатов на награду Golden Boy 2025.

В двух матчах октября за сборную Украины хавбек забил три гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2025/26 Малиновский сыграл в пяти матчах за «Дженоа» и отметился одной голевой передачей.

На данный момент дела у «Дженоа» обстоят плохо, команда Вийеры идет на 19-ом месте турнирной таблицы Серии А, в активе команды 2 набранных балла.

Накануне итальянского издание Tuttosport, которое ежегодно определяет лучшего молодого футболиста, назвало всех номинантов на трофей Golden Boy. В перечне не нашлось места испанскому вингеру Ламину Ямалю.