Больше Испании: сборная Марокко оформила серию из 16-ти подряд побед
Африканская команда держит победный дух с весны 2024
Сборная Марокко после последнего матча квалификации чемпионата мира 2026 года установила новый рекорд по количеству побед в истории футбола.
В заключительном поединке отбора марокканцы на своём поле обыграли сборную Конго со счётом 1:0 и записали на свой счет 16-ю подряд официальную победу.
Успешная серия команды продолжается с 7 июня 2024 года, когда Марокко одержало победу над Замбией в отборочном матче мундиаля (2:1).
В последний раз сборная Марокко уступила на официальном уровне ЮАР в 1/8 финала Кубка африканских наций. Тот матч состоялся 30 января 2024 года и завершился победой соперника со счетом 2:0.
Благодаря своему рекорду марокканцы обошли в этом списке сборную Испании (2008–2009 гг.), которая имела в активе 15 побед подряд.
Статистика последних матчей сборной Марокко:
المنتخب الوطني يدخل التاريخ برقم قياسي عالمي: 16 انتصارًا متتاليًا! 🦁🇲🇦— Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 14, 2025
𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝-𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠! 🌍
Our 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐞𝐚𝐦 makes 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 with 𝟏𝟔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐒! 🤩✅#DimaMaghrib pic.twitter.com/I0IZtWJhJZ
🚨 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 ! 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 𝗗𝗘𝗩𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘́𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘𝗦 ! 😍✅— JMA Morocco 🇲🇦 (@JMA_Morocco) October 14, 2025
Avec 16 succès de suite, les Lions de l’Atlas établissent un nouveau record, dépassant… pic.twitter.com/VaCDbz2pDM
