Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Больше Испании: сборная Марокко оформила серию из 16-ти подряд побед
Чемпионат мира
15 октября 2025, 15:14 |
160
0

Больше Испании: сборная Марокко оформила серию из 16-ти подряд побед

Африканская команда держит победный дух с весны 2024

Сборная Марокко после последнего матча квалификации чемпионата мира 2026 года установила новый рекорд по количеству побед в истории футбола.

В заключительном поединке отбора марокканцы на своём поле обыграли сборную Конго со счётом 1:0 и записали на свой счет 16-ю подряд официальную победу.

Успешная серия команды продолжается с 7 июня 2024 года, когда Марокко одержало победу над Замбией в отборочном матче мундиаля (2:1).

В последний раз сборная Марокко уступила на официальном уровне ЮАР в 1/8 финала Кубка африканских наций. Тот матч состоялся 30 января 2024 года и завершился победой соперника со счетом 2:0.

Благодаря своему рекорду марокканцы обошли в этом списке сборную Испании (2008–2009 гг.), которая имела в активе 15 побед подряд.

Статистика последних матчей сборной Марокко:

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «У сборной Украины есть шанс выйти на ЧМ с первого места»
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная уволила коуча после фиаско в отборе на ЧМ
сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
