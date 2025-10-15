Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 02:47 | Обновлено 15 октября 2025, 04:10
18
0

Украина U18 – Швеция U18 – 0:2. Третье место в Хорватии. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура юношеского турнира в Хорватии

15 октября 2025, 02:47 | Обновлено 15 октября 2025, 04:10
18
0
Украина U18 – Швеция U18 – 0:2. Третье место в Хорватии. Видео голов, обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии завершила товарищеский турнир матчем против сверстников из Швеции.

В заключительном матче 14 октября сине-желтые встретились со Швецией, разыгрывая второе место.

После прохода по правому флангу и прострела вдоль ворот Садарангани опередил защитника и замкнул передачу на дальней штанге (1:0).

На 70-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Костюка, и соперники реализовали 11-метровый, увеличив преимущество (2:0).

В итоге – Украина уступила Швеции (0:2). Сборная Украины завершила турнир на третьем месте.

Международный турнир. Пореч (Хорватия)

3-й тур, 14 октября 2025

Украина U-18 – Швеция U-18 – 0:2 (0:0)

Голы: Садарангани, 47, Сайед, 71 (пен)

Видеозапись матча

Ирландия – Армения – 1:0. Как забил Эван Фергюсон. Видео голов и обзор
Эстония – Молдова – 1:1. Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор
Италия – Израиль – 3:0. Дубль Ретеги. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский Украина - Швеция сборная Швеции по футболу U-18 видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
