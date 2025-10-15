Украина U18 – Швеция U18 – 0:2. Третье место в Хорватии. Видео голов, обзор
Юношеская сборная Украины U-18 (игроки 2008 г.р.) во время учебно-тренировочного сбора в Хорватии завершила товарищеский турнир матчем против сверстников из Швеции.
В заключительном матче 14 октября сине-желтые встретились со Швецией, разыгрывая второе место.
После прохода по правому флангу и прострела вдоль ворот Садарангани опередил защитника и замкнул передачу на дальней штанге (1:0).
На 70-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Костюка, и соперники реализовали 11-метровый, увеличив преимущество (2:0).
В итоге – Украина уступила Швеции (0:2). Сборная Украины завершила турнир на третьем месте.
Международный турнир. Пореч (Хорватия)
3-й тур, 14 октября 2025
Украина U-18 – Швеция U-18 – 0:2 (0:0)
Голы: Садарангани, 47, Сайед, 71 (пен)
Видеозапись матча
