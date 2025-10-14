Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 октября сборные Турции и Грузии проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Команды играют на стадионе в городе Коджаэли. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 14 октября

Турция – Грузия – 4:1 (матч продолжается)

Голы: Йылдыз, 14, Демираль, 22, 52, Акгюн, 35 – Кочорашвили, 65

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Демираль, 22 мин.

ГОЛ! 3:0 Акгюн, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Демираль, 52 мин.

ГОЛ! 4:1 Кочорашвили, 65 мин.