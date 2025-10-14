Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ. Квалификация. Европа
Турция
14.10.2025 21:45 – FT 4 : 1
Грузия
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:22 | Обновлено 14 октября 2025, 23:23
Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября сборные Турции и Грузии проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.

Команды играют на стадионе в городе Коджаэли. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа E. 14 октября

Турция – Грузия – 4:1 (матч продолжается)

Голы: Йылдыз, 14, Демираль, 22, 52, Акгюн, 35 – Кочорашвили, 65

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 14 мин.

ГОЛ! 2:0 Демираль, 22 мин.

ГОЛ! 3:0 Акгюн, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Демираль, 52 мин.

ГОЛ! 4:1 Кочорашвили, 65 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия), асcист Отар Китеишвили.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция), асcист Хакан Чалханоглу.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Турция).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Турция), асcист Хакан Чалханоглу.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Турция), асcист Абдулкерим Бардакчи.
сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
