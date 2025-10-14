Турция – Грузия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
14 октября сборные Турции и Грузии проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе E.
Команды играют на стадионе в городе Коджаэли. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа E. 14 октября
Турция – Грузия – 4:1 (матч продолжается)
Голы: Йылдыз, 14, Демираль, 22, 52, Акгюн, 35 – Кочорашвили, 65
ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 14 мин.
ГОЛ! 2:0 Демираль, 22 мин.
ГОЛ! 3:0 Акгюн, 35 мин.
ГОЛ! 4:0 Демираль, 52 мин.
ГОЛ! 4:1 Кочорашвили, 65 мин.
События матча
